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日職／被球棒爆頭「昏迷半年」 30歲裁判奇蹟恢復意識想繼續執法

聯合新聞網／ 綜合報導
日本職棒主審川上拓斗。 法新社
日本職棒主審川上拓斗。 法新社

日本職棒今天宣布，今年4月比賽期間遭球棒擊中頭部的30歲裁判川上拓斗，已恢復意識，目前已能與人交談、正常進食，並積極投入復健，希望有朝一日能重返球場執法。

據家屬轉述，川上目前恢復情況已獲得主治醫師肯定，醫師判斷已恢復意識，儘管仍有部分後遺症，但川上持續努力復健，每次有人前來探病時，他都會反覆表達同個心願：「我想回到球場，繼續當裁判。」

這起意外發生在今年4月16日，養樂多洋砲歐蘇納（José Osuna）揮棒時，球棒意外從手中飛出，直接擊中擔任主審的川上拓斗頭部側面。川上當場受傷被緊急送醫，在加護病房接受手術，雖4月30日轉入普通病房，但意識始終沒恢復，一度傳出可能變植物人，如今恢復意識，讓日本球迷們都鬆一口氣。

這起嚴重意外促使日職重新檢討裁判安全措施。4月18日起，日職規定所有比賽的主審都必須配戴安全頭盔，以降低類似事故風險。另外，大學、社會人棒球等業餘層級的裁判，也紛紛在帽子或其他裝備寫下川上的裁判背號「29」，藉此表達支持與祝福，希望他早日康復。

日職

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