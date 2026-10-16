中職／張家兄弟總冠軍賽對決 張政禹回應張士綸「來就來，誰怕誰！」

中職總冠軍賽「龍象對決」明天開打，由味全龍隊在台北大巨蛋迎戰中信兄弟隊，「張家兄弟」的手足之爭成為受關注的一大焦點，中信兄弟張士綸日前對哥哥喊話「張政禹我來了！」張政禹今天也回應：「來就來，誰怕誰！」

張士綸今年下半季表現竄起，人氣水漲船高，日前在季後挑戰賽對上統一獅隊也有好表現，準備迎接個人生涯首次總冠軍賽，對手則是哥哥張政禹所效力的味全龍隊，將上演兄弟鬩牆好戲。

今年球季張士綸多次在比賽中出現被哥哥「騙」到的畫面，張政禹再次澄清，「那是他太好騙，不是我騙他。」而張士綸因此被兄弟教練陳江和叮嚀，在場上遇到哥哥時不要跟他講話。

張政禹有看到「和哥」對弟弟的叮嚀，他笑說：「我在場上可能還是會跟他聊天，一定要影響他的啊，但是他應該不會理我。」

張政禹透露，從中信兄弟季後挑戰賽打完後，就沒有再跟弟弟講過話，「我怕我會透露太多，想說先不要打擾他。」還開玩笑稱「他被我拉到封鎖名單裡了」，而家裡的群組，兩兄弟都沒再發言。

弟弟在季後挑戰賽的表現，張政禹都有密切關注，「他表現很好，還滿厲害的，他第一次打就有那麼好表現，看得出來不會怕大場面的感覺，希望他繼續保持。」

張士綸在季後挑戰賽G3比賽中與隊友曾頌恩相撞，帶著傷依舊留在場上奮戰，張政禹也稱讚弟弟，「被撞得滿嚴重的，其實滿佩服他的意志力。」擔心嗎？張政禹說：「稍微有一點擔心，因為怕他沒辦法在台灣大賽跟我對決。」

兩人的對決不只球迷關注，連味全龍隊總教練葉君璋被問到兩隊勝負的關鍵時，除了洋投還點名「張家兄弟」，「這兩位，我覺得在球隊裡面的影響滿大的。」