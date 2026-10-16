快訊

MLB／道奇老化速度太快、魔力消失 洛時：無緣3連霸主因是大谷翔平

路人直呼誇張！戰車騎上省道安全島受困處理中 軍方一度阻止拍照

用餐遇橫禍！北投公寓「天降大塊磁磚」 他路邊吃臭豆腐被爆頭濺血

中職／張家兄弟總冠軍賽對決 張政禹回應張士綸「來就來，誰怕誰！」

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
張政禹（左）與張士綸這對兄弟分屬兄弟與味全龍，將上演備受關注的手足對決。記者葉姵妤／攝影
張政禹（左）與張士綸這對兄弟分屬兄弟與味全龍，將上演備受關注的手足對決。記者葉姵妤／攝影

中職總冠軍賽「龍象對決」明天開打，由味全龍隊在台北大巨蛋迎戰中信兄弟隊，「張家兄弟」的手足之爭成為受關注的一大焦點，中信兄弟張士綸日前對哥哥喊話「張政禹我來了！」張政禹今天也回應：「來就來，誰怕誰！」

張士綸今年下半季表現竄起，人氣水漲船高，日前在季後挑戰賽對上統一獅隊也有好表現，準備迎接個人生涯首次總冠軍賽，對手則是哥哥張政禹所效力的味全龍隊，將上演兄弟鬩牆好戲。

今年球季張士綸多次在比賽中出現被哥哥「騙」到的畫面，張政禹再次澄清，「那是他太好騙，不是我騙他。」而張士綸因此被兄弟教練陳江和叮嚀，在場上遇到哥哥時不要跟他講話。

張政禹有看到「和哥」對弟弟的叮嚀，他笑說：「我在場上可能還是會跟他聊天，一定要影響他的啊，但是他應該不會理我。」

張政禹透露，從中信兄弟季後挑戰賽打完後，就沒有再跟弟弟講過話，「我怕我會透露太多，想說先不要打擾他。」還開玩笑稱「他被我拉到封鎖名單裡了」，而家裡的群組，兩兄弟都沒再發言。

弟弟在季後挑戰賽的表現，張政禹都有密切關注，「他表現很好，還滿厲害的，他第一次打就有那麼好表現，看得出來不會怕大場面的感覺，希望他繼續保持。」

張士綸在季後挑戰賽G3比賽中與隊友曾頌恩相撞，帶著傷依舊留在場上奮戰，張政禹也稱讚弟弟，「被撞得滿嚴重的，其實滿佩服他的意志力。」擔心嗎？張政禹說：「稍微有一點擔心，因為怕他沒辦法在台灣大賽跟我對決。」

兩人的對決不只球迷關注，連味全龍隊總教練葉君璋被問到兩隊勝負的關鍵時，除了洋投還點名「張家兄弟」，「這兩位，我覺得在球隊裡面的影響滿大的。」

張政禹 張士綸 兄弟 味全龍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／總冠軍賽首次「龍象爭霸」明開打 雙方32人名單揭曉

中職／史上首度龍象爭霸 年度第五兄弟能奪冠創歷史新紀錄？

中職／台灣大賽7戰打好打滿竟是史上最多 連9年「得G1者得天下」

中職／味全洋投優勢難展現 中信兄弟有望再度以下剋上

相關新聞

中職／龍象總冠軍賽G1先發出爐 蔣銲初次爭冠對決勝騎士

中華職棒總冠軍賽「龍象大戰」明天在台北大巨蛋點燃戰火，兩隊首戰先發投手出爐，味全龍隊推出今年防禦率、三振「雙冠王」蔣悍先發，對決中信兄弟隊勝騎士。

中職／隊長吉力吉撈缺席台灣大賽 葉總：狀況不穩定無法勉強

中職總冠軍賽明天展開，味全龍隊將與中信兄弟展開7戰4勝制系列賽，32人名單揭曉前，總教練葉君璋透露，隊長吉力吉撈・鞏冠確定缺陣，「如果他狀況不是100%準備好的話，對他或對球隊來講都不是一件好事情。」

中職／張家兄弟總冠軍賽對決 張政禹回應張士綸「來就來，誰怕誰！」

中職總冠軍賽「龍象對決」明天開打，由味全龍隊在台北大巨蛋迎戰中信兄弟隊，「張家兄弟」的手足之爭成為受關注的一大焦點，中信兄弟張士綸日前對哥哥喊話「張政禹我來了！」張政禹今天也回應：「來就來，誰怕誰！」

中職／總冠軍賽首次「龍象爭霸」明開打 雙方32人名單揭曉

中職總冠軍賽史上首次「龍象爭霸」明天開戰，由例行賽年度勝率第一的味全龍隊，迎戰下半季冠軍中信兄弟隊，進行7戰4勝制系列賽，7場賽事全在台北大巨蛋舉行，雙方今天公布32人參賽名單。

日職／被球棒爆頭「昏迷半年」 30歲裁判奇蹟恢復意識想繼續執法

日本職棒今天宣布，今年4月比賽期間遭球棒擊中頭部的30歲裁判川上拓斗，已恢復意識，目前已能與人交談、正常進食，並積極投入復健，希望有朝一日能重返球場執法。

台灣大賽龍象大戰登場！《Run & Roar 奔龍而上》紀實冊 嘖嘖募資倒數

中職37年台灣大賽17日開打，味全龍與中信兄弟首度上演龍象大戰；《Run & Roar 奔龍而上》紀實冊募資倒數，收錄龍隊歷史與人物故事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。