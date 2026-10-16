中職／總冠軍賽首次「龍象爭霸」明開打 雙方32人名單揭曉
中職總冠軍賽史上首次「龍象爭霸」明天開戰，由例行賽年度勝率第一的味全龍隊，迎戰下半季冠軍中信兄弟隊，進行7戰4勝制系列賽，7場賽事全在台北大巨蛋舉行，雙方今天公布32人參賽名單。
味全龍隊握有總冠軍賽第1、2、5、6、7戰的主場，明天首戰門票在開打前即完售；中信兄弟則在第3、4戰擔任主場。年度總冠軍也將史上首次在台北大巨蛋揭曉。
2026 CPBL台灣大賽32人名單：
【味全龍】
投手（15人）： 李超、陳禹勳、林柏佑、黃暐傑、蔣銲、鋼龍、呂偉晟、趙璟榮、伍鐸、陳冠偉、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威
捕手（3人）： 林辰勳、蔣少宏、姚冠瑋
內野手（8人）： 朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、李展毅、劉基鴻、拿莫．伊漾、石翔宇
外野手（6人）： 陳子豪、郭天信、王順和、張祐銘、曾聖安、張祐嘉
【中信兄弟】
投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰
捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰
內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華
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