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中職／總冠軍賽首次「龍象爭霸」明開打 雙方32人名單揭曉

中職／總冠軍賽首次「龍象爭霸」明開打 雙方32人名單揭曉

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中職總冠軍賽「龍象對決」雙方32人名單出爐。圖／中職提供
中職總冠軍賽「龍象對決」雙方32人名單出爐。圖／中職提供

中職冠軍賽史上首次「龍象爭霸」明天開戰，由例行賽年度勝率第一的味全龍隊，迎戰下半季冠軍中信兄弟隊，進行7戰4勝制系列賽，7場賽事全在台北大巨蛋舉行，雙方今天公布32人參賽名單。

味全龍隊握有總冠軍賽第1、2、5、6、7戰的主場，明天首戰門票在開打前即完售；中信兄弟則在第3、4戰擔任主場。年度總冠軍也將史上首次在台北大巨蛋揭曉。

2026 CPBL台灣大賽32人名單：

【味全龍】

投手（15人）： 李超、陳禹勳、林柏佑、黃暐傑、蔣銲、鋼龍、呂偉晟、趙璟榮、伍鐸、陳冠偉、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威

捕手（3人）： 林辰勳、蔣少宏、姚冠瑋

內野手（8人）： 朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、李展毅、劉基鴻、拿莫．伊漾、石翔宇

外野手（6人）： 陳子豪、郭天信、王順和、張祐銘、曾聖安、張祐嘉

【中信兄弟】

投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰

捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰

內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華

外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華

中職 冠軍 黃暐傑

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