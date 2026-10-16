快訊

中選會審定候選資格 六都市長23人全過關、10名議員參選人不符規定

必要性降低？川普11月亞洲行恐跳過日本 專家揭東京背後焦慮

中職／總冠軍賽首次「龍象爭霸」明開打 雙方32人名單揭曉

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／龍隊洋投4取3捨棄魔神龍 G4可能推黃暐傑先發

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
味全龍總冠軍賽洋投4取3，捨棄狀況較不理想的魔神龍。圖／味全龍提供 葉姵妤
味全龍總冠軍賽洋投4取3，捨棄狀況較不理想的魔神龍。圖／味全龍提供 葉姵妤

味全龍隊明天起與中信兄弟展開總冠軍賽，擺開4洋投的堅強陣容，葉總透露，前三戰確定交給3名洋投，第4戰則預計由本土投手黃暐傑及不占洋將名額的伍鐸中「二擇一」。

龍隊帶進總冠軍賽的3名洋投亮牌，一如外界預期，4取3留下蔣悍、梅賽鍶及鋼龍，捨棄魔神龍，葉總坦言是很難的抉擇，「4個洋投都滿不錯的，只是說看到最後面的狀況，他的確是比較沒那麼好。」

葉總另外也考量，對手對於他可能掌握一些弱點，「他的一些投球動作或一些狀況，可能讓對方有比較多機會，最後決定沒有帶他。」

龍隊的另一優勢則是還有不占洋將名額的伍鐸，葉總透露，第4戰的先發，預計會交給伍鐸或是黃暐傑，「黃暐傑有可能會先發，我覺得他狀況其實不錯，例行賽後面這幾場投起來，有那個樣子。」

黃暐傑 中職 味全龍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／猛象突破首輪強力來襲 龍隊下半季火力低迷撈哥成拚冠X因子

中職／味全洋投優勢難展現 中信兄弟有望再度以下剋上

中職／隊長吉力吉撈缺席台灣大賽 葉總：狀況不穩定無法勉強

中職／史上首度龍象爭霸 年度第五兄弟能奪冠創歷史新紀錄？

相關新聞

中職／隊長吉力吉撈缺席台灣大賽 葉總：狀況不穩定無法勉強

中職總冠軍賽明天展開，味全龍隊將與中信兄弟展開7戰4勝制系列賽，32人名單揭曉前，總教練葉君璋透露，隊長吉力吉撈・鞏冠確定缺陣，「如果他狀況不是100%準備好的話，對他或對球隊來講都不是一件好事情。」

中職／龍隊洋投4取3捨棄魔神龍 G4可能推黃暐傑先發

味全龍隊明天起與中信兄弟展開總冠軍賽，擺開4洋投的堅強陣容，葉總透露，前三戰確定交給3名洋投，第4戰則預計由本土投手黃暐傑及不占洋將名額的伍鐸中「二擇一」。

中職／總冠軍賽首次「龍象爭霸」明開打 雙方32人名單揭曉

中職總冠軍賽史上首次「龍象爭霸」明天開戰，由例行賽年度勝率第一的味全龍隊，迎戰下半季冠軍中信兄弟隊，進行7戰4勝制系列賽，7場賽事全在台北大巨蛋舉行，雙方今天公布32人參賽名單。

日職／好消息！U18台灣隊長張乙安、投手許宸緯育成約加盟歐力士

旅日台將再添2名新戰力，歐力士隊今天宣布，與今年U18亞青賽「台灣隊長」張乙安，及投手許宸緯簽下育成合約，並且看好張乙安能以投、打「二刀流」發展，再加上今年在一軍完成初登板的陳睦衡，目前歐力士陣中共有3名台灣好手。

台灣大賽龍象大戰登場！《Run & Roar 奔龍而上》紀實冊 嘖嘖募資倒數

中職37年台灣大賽17日開打，味全龍與中信兄弟首度上演龍象大戰；《Run & Roar 奔龍而上》紀實冊募資倒數，收錄龍隊歷史與人物故事。

中職／台灣大賽7戰打好打滿竟是史上最多 連9年「得G1者得天下」

中信兄弟明日出戰味全龍台灣大賽G1，歷年已有11次打滿7戰；近9年連續「得G1者得天下」，首戰勝隊封王率87.87%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。