中職／龍隊洋投4取3捨棄魔神龍 G4可能推黃暐傑先發

味全龍隊明天起與中信兄弟展開總冠軍賽，擺開4洋投的堅強陣容，葉總透露，前三戰確定交給3名洋投，第4戰則預計由本土投手黃暐傑及不占洋將名額的伍鐸中「二擇一」。

龍隊帶進總冠軍賽的3名洋投亮牌，一如外界預期，4取3留下蔣悍、梅賽鍶及鋼龍，捨棄魔神龍，葉總坦言是很難的抉擇，「4個洋投都滿不錯的，只是說看到最後面的狀況，他的確是比較沒那麼好。」

葉總另外也考量，對手對於他可能掌握一些弱點，「他的一些投球動作或一些狀況，可能讓對方有比較多機會，最後決定沒有帶他。」

龍隊的另一優勢則是還有不占洋將名額的伍鐸，葉總透露，第4戰的先發，預計會交給伍鐸或是黃暐傑，「黃暐傑有可能會先發，我覺得他狀況其實不錯，例行賽後面這幾場投起來，有那個樣子。」