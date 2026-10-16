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台灣大賽龍象大戰登場！《Run & Roar 奔龍而上》紀實冊 嘖嘖募資倒數

聯合新聞網／ 報時光
2026中職台灣大賽10月17日開打，味全龍與中信兄弟首度爭冠，7場比賽全在台北大巨蛋舉行。圖／聯合報系資料照
2026中職台灣大賽10月17日開打，味全龍與中信兄弟首度爭冠，7場比賽全在台北大巨蛋舉行。圖／聯合報系資料照

中華職棒37年台灣大賽將於17日正式開打，由味全龍對決中信兄弟，首度在總冠軍賽上演「龍象大戰」。隨著賽事熱度持續升溫，前兩戰預售票突破6萬張，首戰內、外野座位更全數完售。味全龍挾上半季冠軍及全年勝率第一之姿挺進總冠軍賽，以「RUN for HONOR」為名，迎接年度最終挑戰。

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《Run & Roar 奔龍而上》紀實冊不只是老龍迷重溫青春的密碼，更是新世代龍迷認識紅色王朝起點的必收聖經！
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《Run & Roar 奔龍而上》紀實冊結合《聯合報》、《民生報》等歷史報紙、珍貴影像與人物專訪，從早期龍隊的經典歲月，到新世代球員的拚戰故事，梳理味全龍跨越不同世代的重要時刻。內容涵蓋球隊歷史、經典賽事與人物故事，重現球隊走過的高低起伏，也讓讀者看見不同世代球員如何接續龍隊的精神與記憶。

除了紀實冊，本次募資也推出「龍迷戰術版」，採用紅底搭配「龍」字燙白封面，內頁則以全彩實景球場呈現，提供球迷排兵布陣、規劃戰術。無論是在家觀看轉播，或是親臨球場感受現場氣氛，都能透過戰術版投入比賽、參與應援，為觀賽增添更多互動樂趣。

隨著味全龍挺進台灣大賽，《Run & Roar 奔龍而上》紀實冊也帶領球迷深入了解球隊的發展歷程。本書涵蓋球隊歷史與球員人物篇章，透過多元視角，記錄龍隊不同時期的重要時刻與球員故事，呈現球隊一路走來的歷程與世代傳承。

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