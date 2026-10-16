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中職／隊長吉力吉撈缺席台灣大賽 葉總：狀況不穩定無法勉強
中職總冠軍賽明天展開，味全龍隊將與中信兄弟展開7戰4勝制系列賽，32人名單揭曉前，總教練葉君璋透露，隊長吉力吉撈・鞏冠確定缺陣，「如果他狀況不是100%準備好的話，對他或對球隊來講都不是一件好事情。」
吉力吉撈・鞏冠今年歷經左膝韌帶撕裂傷，直到6月傷癒歸隊，但沒能找回昔日重砲身手，葉君璋考量他的身心理狀況，總冠軍賽32人名單將他割愛，「因為他從受傷回來之後，狀況就滿不穩定，所以也沒辦法勉強，對他來說也不是一件好事。」
葉總坦言，吉力吉撈・鞏冠是球隊一名重要的打者，「但如果狀況不是那麼穩定的話，狀況包括技術和心理，在這樣的比賽如果他不是100%準備好，對他或對球隊都不是好事情。」
在少了主砲的情況下，總冠軍賽誰來接手龍隊指定打擊的位置？葉君璋點名包括劉俊緯、張祐銘、陳子豪、李展毅都是人選，其中陳子豪的外野守備表現又優於張祐銘，葉總說：「以目前來講，應該是劉俊緯跟張祐銘的機率比較高，他們的狀況都還算可以。」
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