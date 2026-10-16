中職／台灣大賽7戰打好打滿竟是史上最多 連9年「得G1者得天下」

中信兄弟交手味全龍的台灣大賽，將於明天（17日）在大巨蛋展開G1，這也是總冠軍賽首度上演「龍象大戰」。回顧中職歷年的台灣大賽，過去共出現過11次一路戰到第7戰、打好打滿才分出冠軍的狀況，是所有場次中最多。

上半季稱霸、並拿下全年度勝率第一的味全龍將手握5場主場優勢，迎戰下半季冠軍、從挑戰賽出線的中信兄弟。中職自2003年與台灣大聯盟合併後，總冠軍賽正式更名為「台灣大賽」（Taiwan Series），沿用至今。回顧中職前36年歷史，至今共舉辦33次台灣大賽，其中有11次一路打滿7場才決定年度王者，占所有系列賽約三分之一，成為最常見的奪冠模式。相較之下，4戰橫掃對手封王僅有7次，4勝1敗奪冠有8次，4勝2敗封王則有7次。

全年度勝率第一的味全龍以逸待勞。 圖／味全龍

過去33次台灣大賽中，首戰獲勝的球隊共有29次最終抱回總冠軍，封王率達87.87％，而且近9年更連續出現「得G1者得天下」的紀錄，首戰的重要性不言而喻。

比賽中誰能率先突破僵局，也可能成為左右戰局的關鍵。歷年台灣大賽累計184場比賽，率先得分的球隊共拿下122勝，勝率達66.3％。

而從季後挑戰賽一路挺進台灣大賽的球隊，也並非沒有機會登頂。中職歷史上共有12次由季後挑戰賽出線的球隊闖進總冠軍賽，其中5次成功奪冠，最近的一次正是去年的樂天桃猿。