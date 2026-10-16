中職／上半季墊底拿台灣大賽冠軍有3前例！兄弟挑戰奪還劇本成真

中信兄弟隊今年上半季勝率僅0.345，排名墊底；下半季卻以0.600勝率封王，年度勝率0.475排名第5。兄弟在季後挑戰賽以3勝2敗擊敗統一獅隊晉級台灣大賽，如果最終擊敗味全龍隊奪冠，將成為中職史上全年度勝率最低的冠軍隊伍。

中職上半季墊底最終奪下總冠軍只發生過3次，1997年味全龍、2000年統一獅和2016年義大犀牛，兄弟有望挑戰成為史上第4隊。

1997年上半季味全龍勝率0.326墊底，下半季勝率0.674排名第一，台灣大賽先輸2場，再連贏4場擊敗時報鷹隊封王。

2000年上半季統一獅勝率0.386墊底，下半季勝率0.628排第一，台灣大賽與興農牛激戰7場，最終拿下冠軍。

2016年上半季義大犀牛勝率0.450墊底，下半季勝率0.576排第一，台灣大賽先輸2場，再來4連勝擊敗兄弟奪得冠軍。