日職／好消息！U18台灣隊長張乙安、投手許宸緯育成約加盟歐力士

旅日台將再添2名新戰力，歐力士隊今天宣布，與今年U18亞青賽「台灣隊長」張乙安，及投手許宸緯簽下育成合約，並且看好張乙安能以投、打「二刀流」發展，再加上今年在一軍完成初登板的陳睦衡，目前歐力士陣中共有3名台灣好手。

張乙安連續兩年入選青棒中華隊，其中今年亞青賽扛隊長，6場出賽都是先發，以游擊為主，合計18打數敲出8支安打，包括1支二壘安打、2支三壘安打，貢獻6分打點，還有5次盜壘成功，打擊率4成44，整體攻擊指數達1.267。

張乙安擔任投手的表現同樣受到矚目，持續受到美、日職球探的關注，今年從穀保家商畢業後，如今確定轉赴日發展，以育成球員身份加盟歐力士隊，背號為153號。

許宸緯和歐力士簽下育成合約。圖／王婉玲攝影

另一名來自秀峰高中的右投許宸緯，則是在高中階段表現大幅成長，最快球速可達150公里，高瘦的身材優勢讓他在投手丘上未來性受看好，如今也與歐力士簽下育成約，背號131號，球團期待他能成為未來的先發戰力。