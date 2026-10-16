西武獅明年2月來台 對決獅象

西武獅台灣系列賽「傳奇對決」《SEIBU LIONS TAIWAN SERIES─LEGENDS GAME–》將於明年二月廿七、廿八日在台北大巨蛋舉辦，是埼玉西武獅首次以全主力陣容來台。

二月廿七日首戰交手統一7-ELEVEN獅，雙獅之爭上演林安可挑戰前東家的戲碼；廿八日則與中信兄弟對抗、並且加演西武ＯＢ與台灣ＯＢ的友誼賽，一連兩天要讓台灣球迷感受原汁原味的「西鐵魂」。

西武獅球團今昔有許多台灣球員效力，包括郭泰源、許銘傑、李振昌以及吳念庭等都曾披獅袍，去年林安可更成為第一位透過中職旅外入札加盟的台將，將高人氣帶到日本，讓更多球迷關注埼玉西武獅，也促使這次交流賽開辦，締造隊史首次訪台實戰切磋！

門票將於十一月四日中午十二時在ＵＤＮ售票網、Klook販售。十月廿二日前只要申請行動、HiNet光世代或「精采生活+」指定方案並完成登錄，可憑優惠序號在十一月二、三日享有九五折優先購票資格；中華電信ＶＩＰ用戶也可在十月廿三日至十一月二日在Hami Point票券館使用五點、實名會員使用十點兌換限量優先購票序號。熱血對決不容錯過。

西武獅台灣系列賽「傳奇對決」官網和粉絲專頁昨天啟動，想掌握埼玉西武獅的第一手動態與消息，千萬別錯過即時更新的精采圖文，讓準備參與盛會的您資訊不漏接。