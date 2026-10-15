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日職／栗原陵矢再見滿貫砲助軟銀「聽牌」 橫濱連兩戰完封阪神2:1領先

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

軟銀隊在日職高潮系列賽（Climax Series）決勝輪先取得3勝0敗領先後，今天第二戰與火腿隊激戰到9局下，由今年洋聯全壘打王栗原陵矢敲出再見滿貫砲，寫下戲劇性的收尾，軟銀隊以6：2逆轉勝出，系列賽4勝0敗聽牌，再一勝前進日本大賽。

軟銀隊今年在洋聯完成三連霸，同時因例行賽與CS決勝輪對手火腿隊勝差超過10場，依照今年日職季後賽新制，在CS決勝輪先握有2勝優勢，與對手進行7戰5勝的系列賽；軟銀隊只要贏3場就晉級，火腿隊則需要拿下5場勝利。

軟銀隊昨天在系列賽首戰以6：4勝出，取得3勝0敗優勢。今天第2戰由上澤直之先發，一開賽就遇上危機，先投出保送後，被水野達稀、清宮幸太郎連敲2安失1分，接著又投出保送形成滿壘， 雖讓萬波中正擊出雙殺打，但再丟1分，火腿先打下2：0領先。

軟銀打線在3局下展開反攻，庄子雄大率先上場，從北山亘基手中敲出三壘打，正木智也接著揮出二壘打追回1分，近藤健介隨後在三壘有人時再敲安打送回分數，將比數扳成2：2平手。

軟銀先發投手上澤直之今天主投6局用102球，被敲4支安打，有3次保送和4次三振，失2分；火腿隊北山亘基則是先發6.2局用105球，同樣被敲4安，有5次保送，送出7次三振，失2分，兩人接無關勝敗。

軟銀栗原陵矢(右)打出再見滿貫砲，賽後接受英雄訪問。 福岡軟銀X
軟銀栗原陵矢(右)打出再見滿貫砲，賽後接受英雄訪問。 福岡軟銀X

雙方維持平手僵局直到9局下，火腿推福島蓮登板，軟銀庄子雄大、周東佑京接連安打，接著近藤健介獲故意四壞球保送，1出局滿壘的局面輪到栗原陵矢上場，他抓第3球轟出右外野再見滿貫砲，一棒終結比賽，替軟銀打下聽牌優勢，也把火腿送入絕境。 

至於中央聯盟CS決勝輪，橫濱隊首戰以2：0完封今年央聯冠軍阪神隊，系列賽扳成1：1平手。今天第2戰由牧秀悟在8局上敲出致勝陽春彈，並靠7名投手輪番登板、全場僅讓阪神敲2安，終場以1：0勝出，連兩戰客場完封阪神，系列賽2勝1敗領先。

阪神 軟銀 橫濱

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