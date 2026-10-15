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中職／西武獅全主力陣容登大巨蛋 2月27、28日依序對戰統一、中信兄弟

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中職／西武獅全主力陣容登大巨蛋 2月27、28日依序對戰統一、中信兄弟

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
西武獅台灣系列賽將在明年2月27日、28日登場。圖／主辦單位提供
西武獅台灣系列賽將在明年2月27日、28日登場。圖／主辦單位提供

西武獅台灣系列賽－傳奇對決－《SEIBU LIONS TAIWAN SERIES – LEGENDS GAME –》將在明年2月27、28日於台北大巨蛋舉辦，是埼玉西武獅首次以全主力陣容來台，依序對上統一獅隊及中信兄弟隊，並加演西武OB與台灣OB的友誼賽。

有鑒於西武獅球團過往今昔擁有許多台灣球員效力，包括郭泰源、許銘傑、李振昌以及吳念庭等都曾披著獅袍奮戰，去年林安可更成為第一位透過中職旅外入札加盟的台將，將高人氣飄洋過海帶到日本，讓更多球迷關注埼玉西武獅，也促使這次交流賽的開辦，締造隊史首次訪台實戰切磋！

埼玉西武獅過去11年來與統一7-ELEVEN獅長期建立雙獅交流活動，因此統一7-ELEVEN獅成為造訪寶島的交流賽隊伍首選，兩隊相約2月27日進行「雙獅對決」，目前效力於西武獅隊的外野手林安可將以日職球員身份迎戰前東家統一獅隊，成為最大亮點。

2月28日埼玉西武獅邀請中信兄弟以球會友，這也將是中信兄弟與第4支日職球隊的交流賽；寫下中職游擊金手套6連霸的江坤宇，也將再次在守備細膩的日本球隊前獻技，為交流賽增添不同看點。

28日埼玉西武獅與中信兄弟之戰賽後，將加碼上演OB賽，由埼玉西武獅OB對戰台灣代表OB ，台日上古神獸共同「穿越」獻技。同時具備台灣代表與西武OB身分的「東方特快車」郭泰源以及渡邊久信都將重返投手丘，重現老球迷腦海中的經典畫面。

西武獅台灣系列賽－傳奇對決－《SEIBU LIONS TAIWAN SERIES – LEGENDS GAME –》門票將在11月4日中午12點UDN售票網全面販售。另外即日起至10月22日前只要申請行動、HiNet 光世代或「精采生活+」指定方案並完成登錄，即可以憑優惠序號在11月2、3日享有95折優先購票資格；已是中華電信VIP的用戶，也可以在10月23日至11月2日於Hami Point票券館使用5點、實名會員使用10點兌換限量優先購票序號。熱血對決不容錯過，立刻申辦登錄搶先佔位！

西武獅台灣系列賽－傳奇對決－《SEIBU LIONS TAIWAN SERIES – LEGENDS GAME –》官網和粉絲專頁也在今天正式啟動，想要掌握埼玉西武獅來台的第一手動態與消息，千萬別錯過即時更新的精彩圖文，讓準備參與盛會的您各項資訊不漏接。

 

西武獅台灣系列賽將在明年2月27日、28日登場。圖／主辦單位提供
西武獅台灣系列賽將在明年2月27日、28日登場。圖／主辦單位提供

西武獅台灣系列賽門票於11月4日中午12點UDN售票網全面販售。圖／主辦單位提供
西武獅台灣系列賽門票於11月4日中午12點UDN售票網全面販售。圖／主辦單位提供

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