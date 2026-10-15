旅美強棒李灝宇10/16現身台中 見證超巨蛋BOT簽約 世界棒球之都更開創

旅美強棒李灝宇即將現身台中。台中市政府將於10月16日舉行「台中市運動產業園區新建營運移轉（BOT）案」簽約儀式，特別邀請今年首度登上美國職棒大聯盟（MLB）、締造多項台灣球員紀錄的李灝宇出席，共同見證台中棒球發展的重要里程碑。台中素有「世界棒球之都」美譽，未來超巨蛋規劃打造至少4.5萬席的國際級室內棒球場館，並以符合世界棒壘球總會（WBSC）國際賽事相關規範為目標，延續台中深厚的棒球文化與國際賽事經驗，為台灣棒球開創更寬廣的國際舞台。

運動局表示，台中早在2013年即獲國際棒球總會頒贈「世界棒球之都」（World Baseball City）殊榮，這項榮譽來自長年累積的國際賽事承辦實績。自2006年洲際棒球場啟用以來，台中陸續舉辦世界棒球經典賽（WBC）、世界12強棒球賽（Premier12）、亞洲棒球錦標賽及U23世界盃棒球賽等重要國際賽事，其中2023年世界棒球經典賽A組預賽更吸引各國球隊及大批球迷齊聚臺中。多年來，台中不僅累積豐富的國際賽事籌辦經驗，也在場館設施、球迷服務及城市接待等方面持續精進，奠定承辦世界級棒球賽事的堅實基礎。

運動局長游志祥表示，市長盧秀燕持續推動運動建設與棒球發展，超巨蛋不僅是大型場館投資，更是延續「世界棒球之都」優勢、提升城市國際競爭力的重要布局。台中已有洲際棒球場、各級棒球培訓體系及職業棒球賽事基礎，未來隨著超巨蛋興建，將進一步串聯人才培育、國際賽事、專業場館及運動產業，打造更完整的棒球發展環境。透過新舊場館資源互補，提升台中爭取大型國際賽事的競爭力，也讓更多台灣選手有機會在國際級舞台展現實力。

運動局進一步指出，此次特別邀請被球迷暱稱為「台灣怪力男」的李灝宇出席簽約儀式。效力美國職棒底特律老虎隊的李灝宇，今年首度登上大聯盟，單季繳出10支全壘打、87支安打及46分打點的亮眼成績，改寫多項台灣球員大聯盟單季紀錄，展現台灣新世代棒球選手的堅強實力。當天也邀請中信兄弟領隊彭政閔等棒壇貴賓共同見證，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters將帶來精彩演出，為簽約儀式增添棒球熱情。此次BOT案由台灣人壽擔任投資方，並引進日本ES-CON Sports & Entertainment（ESE）團隊的專業經驗，預計投資約600億元，透過公私協力打造兼具國際賽事、運動休閒及多元展演機能的新地標。

運動局最後強調，從2006年洲際棒球場啟用、2013年獲頒「世界棒球之都」，到今年超巨蛋BOT案即將正式簽約，見證台中棒球發展持續邁向新階段。未來市府將結合民間企業、職業球團及棒球界資源，持續完善場館設施與產業環境，讓台中不僅是國際棒球賽事的重要舉辦城市，更能成為培育棒球人才、匯聚國際賽事及帶動運動產業發展的重要基地，讓「世界棒球之都」的城市品牌持續發光。

外觀模擬圖，超巨蛋為世界棒球之都寫下嶄新篇章。圖／台中市運動局提供