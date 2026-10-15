中職／亞冠賽33人集訓名單出爐 獅隊10人最多、3名旅日球員入列

2026亞洲職棒冠軍爭霸賽將在11月12日至15日在日本東京巨蛋登場，中華隊由總教練高志綱領軍，集結中華職棒六隊年輕好手及旅外球員，今天公布33人集訓名單，預計於11月1日起展開集訓，再選出28人正式參賽名單。

亞冠賽中華隊以培養新世代國家隊戰力為目標，期盼透過國際賽事磨練年輕球員、累積實戰經驗，為台灣棒球培育未來主戰力。33人集訓名單由中職六隊及旅外球員共同組成，其中統一7-ELEVEN獅10人、樂天桃猿7人、味全龍4人、中信兄弟4人、台鋼雄鷹3人及富邦悍將2人，另有3名旅日球員入選。

投手陣容共15人，包括2名旅外球員，效力東京養樂多燕子的徐翔聖，以及效力歐力士猛牛的陳睦衡，另有李超、陳克羿、鍾允華、黃群、鄭澔、邱駿威、賴胤豪、林子崴、李欣穎、李軍、高偉強、盧孟揚及林詔恩。

捕手共4人，分別為張翔、林吳晉瑋、陳世嘉及宋嘉翔；內野手共8人，包括王念好、張士綸、張仁瑋、劉俊緯、林子豪、林泓弦、馬傑森，以及效力東北樂天金鷲的陽柏翔；外野手共6人，有郭天信、林佳緯、張皓崴、曾聖安、孔念恩及何品室融。

中華隊預計於11月10日上午啟程前往日本，並於11日展開練球。台灣時間11月12日晚間6點首戰面對地主日本隊，13日上午11點與澳洲隊交手，14日晚間6點對決韓國隊，15日則進行季軍戰與冠軍戰。