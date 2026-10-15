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中職／4天燃燒165球仍留遺憾 布雷克深情告白獅迷：支持我們都看見了

聯合新聞網／ 綜合報導
布雷克。 中央社
布雷克。 中央社

統一獅隊在季後挑戰賽不敵中信兄弟隊，無緣挺進台灣大賽，為今年球季畫下遺憾句點。不過，對於效力獅隊7年的洋投「大醫生」布雷克（Brock Dykxhoorn）而言，球季結束後最想說的不是自己辛苦了，而是對一路相挺的球迷表達感謝。他在個人Instagram發表長文，細數這一年感受到的溫暖，最後更以「永遠的獅子軍」署名，讓不少獅迷為之動容。

布雷克自2020年加盟統一獅，至今已披上橘色戰袍7個球季，在洋將來來去去的中職環境中，早已成為獅迷心中難以取代的存在。今年他在例行賽找回昔日身手，季後挑戰賽更在短短4天內兩度先發，合計燃燒165球，儘管最終沒能幫助球隊完成逆轉，拚戰精神仍讓球迷留下深刻印象。

球季結束後，布雷克在Instagram限時動態寫下長文，開頭就向獅迷告白：「親愛的獅迷們，言語無法表達我對你們，以及你們一整季給予球隊支持的感激之情，但我會盡我所能說出口。」

布雷克透露，球季結束後的短短幾天，自己收到數不清的鼓勵訊息，也再次感受到獅迷的熱情與凝聚力。他特別提到，無論是台南亞太成棒主球場響徹全場的加油聲，或是跟隨球隊南征北討的客場應援，每一份支持都為球隊帶來力量，「從在台南新球場源源不絕的強大應援，到跟著我們奔波客場的龐大球迷群，你們真的為我們球隊注入了生命力與能量。」布雷克坦言，很希望能親自向每一位球迷道謝，只是要完成這件事，恐怕得花上不少時間。

儘管今年未能實現爭冠目標，布雷克仍對球隊未來充滿期待。他認為，這個球季的經驗將成為球隊繼續成長的養分，隨著年輕球員逐漸扛起重任，加上資深球員從旁引領，獅隊仍有機會朝更好的方向前進，布雷克也期許，身為球員與教練，最希望做到的事情，就是回報球迷的熱情，讓所有支持統一獅的人感到開心與驕傲。

布雷克最後寫道：「你們的支持我們都有看到！感謝大家又陪我們度過了一個賽季，並在2026年為我和我的家人帶來了更多美好的回憶！」

長文最後，布雷克以「永遠的獅子軍，布雷克」作結。對這名效力統一7年的加拿大投手來說，球場上的勝負固然重要，但這些年與球迷累積的情感，顯然早已超越一紙洋將合約，從2020年初來台灣，到如今成為獅隊不可或缺的老將，布雷克用一次次登板贏得球迷的信任，也難怪獅迷之間流傳著一句話：「洋將是洋將，布雷克是布雷克。」

布雷克 中職 統一獅

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