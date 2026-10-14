日職／軟銀靠火腿單局2E灌5分逆轉勝 CS決勝輪3勝0敗領先

日本職棒高潮系列賽（Climax Series）決勝輪今天開打，太平洋聯盟由例行賽第一的軟銀隊手握2勝優勢，今天首戰在主場福岡巨蛋面對火腿隊，4局下靠著對手單局2次守備失誤攻下5分大局，終場以6：4勝出，在7戰5勝的系列賽先取得3勝0敗領先。

軟銀隊今年例行賽在太平洋聯盟完成三連霸，直接挺進高潮系列賽決勝論；火腿隊則是以太平洋聯盟第三之姿，在高潮系列賽首輪逆轉排名第二的西武隊晉級。而根據日職今年起實施的季後賽新規則，因軟銀在例行賽與火腿隊勝差超過10場，軟銀在CS決勝輪保送2勝。

軟銀今天首戰面對火腿先發左投山崎福也，首局靠牧原大成適時安打先馳得點，但先發洋投莫尼洛（Livan Moinelo）此戰先發狀況不盡理想，僅投2.2局用70球，被揮出6支安打，投出4次四死球保送，失3分，讓軟銀隊前3局打完陷入1：3落後。

比賽在4局下出現變化，軟銀靠安打和2次保送攻佔滿壘，柳町達擊出一壘滾地球，因火腿一壘手柴田獅子失誤追回1分，火腿換投大川慈英後，庄子雄大再敲安打將比數扳成3：3平手，正木智也接著敲左外野飛球，但左外野手郡司裕也發生接球失誤，軟銀一舉超前比數，周東佑京補上高飛犧牲打多添1分。

軟銀單局進帳5分逆轉戰局，接在莫尼洛之後登板的6名牛棚投手也有效守住局面，僅歐蘇納（Roberto Osuna）在7局上被郡司裕也轟陽春砲，但成功守住一、三壘有人的危機，終場軟銀就以2分差收下勝利。

至於中央聯盟CS決勝輪由阪神隊保送1勝，今天在主場面對例行賽第三挺進的橫濱DeNA隊。橫濱全場雖僅敲3安，但首局靠宮崎敏郎適時安打先馳得點，6局上佐野恵太敲陽春砲追加保險分，並由平良拳太郎先發5.2局帶頭，全場5任投手合力完封阪神打線，終場以2：0完封阪神，系列賽1：1扳平戰局。