棒球／JWL日本冬季聯盟邁向第五年 張仁瑋、林泓弦都曾參賽

在沖繩舉辦的國際棒球聯盟「日本冬季聯盟（JAPAN WINTER LEAGUE，簡稱JWL）」今年將邁向第五年，JWL2026將於11月21日至12月17日在沖繩市Koza信金棒球場與嘉手納町棒球場舉行。

JWL主辦公司株式會社Japan League代表取締役社長鷲崎一誠，今天來台舉辦首次台灣記者會，中琉文化經濟協會理事長陳俊池，及JWL2026官方合作航空公司—日本越洋航空（JTA）販賣推進部販賣促銷組主任經理村上隆洋一同出席。

今年JWL將試行導入台灣工業技術研究院（ITRI）開發的追蹤系統，並持續透過與國立體育大學NTsuper運動傳播的合作，進一步深化與台灣的合作。

2022年第1屆賽事有66名選手參加，2025年則有來自16個國家與地區、創歷年新高的125名選手參加，4年累計達437名。亦有NPB 6支球團、CPBL 2支球團（中信兄弟、統一獅）、KBO 1支球團的現役選手參加。至今已有來自MLB、NPB、CPBL等8個國家、50支以上球團的球探到場。

JWL2025的參賽者中，有21名確定加入日本國內外球隊或代表隊。沖繩出生的金城朋彌與多倫多藍鳥隊簽下小聯盟合約，成為首位與MLB球團簽約的JWL參賽選手。參加進階聯盟的平山功太（讀賣巨人）於2026年4月登錄為支配下選手，仲三河優太選手（埼玉西武獅）則擊出職業生涯首支全壘打。

台灣職棒的連結，曾參加JWL2024的中信兄弟張仁瑋、統一獅隊內野手林泓弦，目前都在中職一軍有好表現，曾擔任JWL協調員的莎拉・愛德華茲（Sara Edwards）也曾擔任中信兄弟打擊教練，成為亞洲首位女性教練。

根據株式會社琉銀綜合研究所的估算，2025年JWL與日本夏季聯盟（Japan Summer League）為沖繩縣帶來的經濟效益達6億3,200萬日圓。作為在冬季觀光淡季創造住宿、餐飲、交通需求的機制，贊助企業增加至歷年最多的82家。