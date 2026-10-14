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中職／味全龍與台北捐血中心推「熱血」應援 捐血可獲得台灣大賽門票

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
味全龍隊與台北捐血中心攜手推出「捐熱血 龍挺你」活動。圖／味全龍隊提供
味全龍隊與台北捐血中心攜手推出「捐熱血 龍挺你」活動。圖／味全龍隊提供

2026中華職棒台灣大賽本周開打，味全龍隊與台北捐血中心再次攜手，推出「捐熱血龍挺你」台灣大賽捐血應援活動，10月15日至18日活動期間，民眾只要前往指定台北市捐血室完成捐血，即可獲得「2026台灣大賽味全龍主場賽事門票」，讓每一份熱血不僅成為支持生命的力量。

味全龍持續與台北捐血中心合作推動捐血活動，希望透過職業棒球的影響力，鼓勵更多球迷及民眾加入捐血行列。今年適逢球隊挺進台灣大賽，球團特別結合總冠軍賽熱潮，將球迷對棒球的熱情轉化為公益行動，期盼藉由台灣大賽的號召力，讓更多人關注醫療用血需求，為穩定血液庫存盡一份心力。

本次活動以「捐熱血 龍挺你」為主題，於10月15日（四）至10月18日（日）期間，在台北市五處指定捐血室同步展開。凡於活動期間完成捐血者，捐血250c.c.可獲得一張台灣大賽味全龍主場賽事門票，捐血500c.c.則可獲得兩張，數量有限，發完為止。

味全龍球團表示，棒球不僅是一項競技運動，更具有凝聚人心、傳遞正向力量的價值。感謝台北捐血中心長期以來的合作與支持，本次活動也特別於指定捐血據點布置味全龍應援小物，營造充滿龍魂的應援氛圍，讓民眾在挽袖捐血之餘，也能發現捐血室裡的小驚喜、感受台灣大賽的熱血氣氛。

「捐熱血 龍挺你」2026台灣大賽捐血應援活動資訊

活動日期： 2026年10月15日（四）至10月18日（日）

活動辦法： 活動期間至指定台北市捐血室完成捐血，即可獲得2026台灣大賽味全龍主場賽事門票。

（捐血250c.c.可獲得一張，捐血500c.c.可獲得兩張，數量有限，發完為止。）

指定捐血室：

關渡捐血室｜台北市北投區立德路123號

南海捐血室｜台北市中正區南海路1號3樓（捷運中正紀念堂站1號出口、南門市場對面）

忠孝捐血室｜台北市大安區東區地下街9號出口旁副走道（捷運忠孝敦化站）

長春捐血室｜台北市松山區復興北路69號5樓（近捷運南京復興站 週日休）

市府捐血室｜台北市信義區市府路1號（台北市政府西大門內左側 週六日休）

味全龍與台北捐血中心攜手推出「捐熱血 龍挺你」活動。圖／味全龍提供
味全龍與台北捐血中心攜手推出「捐熱血 龍挺你」活動。圖／味全龍提供

味全龍 捐血 捐血中心

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