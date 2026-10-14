棒球／經紀公司宣布費爾柴德要來台灣了！11月行程曝光

台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）經紀公司宣布，費仔將在11月造訪台灣，預計11月1日抵台，7日和8日投入棒球訓練營指導選手。

今年3月費爾柴德代表中華隊出戰世界棒球經典賽，在台灣成為家喻戶曉的球員。面對捷克隊2局上敲出滿貫砲，徹底喚醒中華隊打線。與宿敵南韓隊交手時，8局上敲出逆轉2分砲，幫助中華隊奇蹟逆轉勝，雖最終未能晉級，仍帶給全台球迷滿滿的感動。

費爾柴德經紀公司「GSI Agency」在官方社群帳號發布「TAIWAN VISIT•NOVEMBER 2026」視覺照，並向台灣球迷喊話，「還記得那支熱血沸騰的全壘打嗎？一棒逆轉戰局，帶給全台灣球迷的震撼與感動至今依然歷歷在目。費仔將於11月抵台，親自感受台灣球迷無可取代的熱情，台灣的球迷朋友們，你們準備好迎接STU的降臨了嗎？」

費爾柴德預計11月1日抵達台灣，11月7日和8日參加棒球訓練營指導年輕球員，其他公開活動仍待後續公布。

費爾柴德母親出生於台灣，12歲才移居美國，他先前受訪時有透露，計畫在11月造訪台灣，並希望帶著母親同行，如果母親這次會一起來，將是她移居美國後首度返鄉。