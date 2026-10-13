中職／兄弟爭冠2場主場15日開賣 進場贈品法披、毛巾號召黃潮

中信兄弟隊前進總冠軍賽，擁有兩場主場，今天晚上公布售票資訊，門票最貴2000元、最便宜800元，球團準備專屬進場贈品包括「應援法披」及「兄弟信念應援巾」。

內野B1、L2座位票價介於1000到2000元之間， L4一般席座位及外野B1則是800元。凡購買內野105-121熱區座位的球迷，皆可於進場時領取「應援法披」，兩日分別推出不同款式，20日為「不離不棄」款、21日為「是我兄弟」款，將熟悉的應援口號印製於法披上，象徵兄弟與象迷一路走來、始終並肩作戰的共同信念。

B1-L2全區內野票則贈送「兄弟信念應援巾」，共9款，款式隨機贈送，集結了兄弟們曾經說過的話，每一句都是激勵自己、鼓舞隊友的重要力量，也讓象迷們在台北大巨蛋再次上演壯觀的毛巾海。

兄弟主場場次於15日上午10點開放2026洲際季票優先選位（優先購票每人每場限購1張），13:00開放2026洲際季票會員，17:00開放2026猛象會、艾樂粉會、親子象會員優先購票。10月16日上午10點開放2026享象悠遊卡會員優先購票，中信兄弟聯名卡－鼎極卡（須達消費門檻）優先購票時間為13:00，中信兄弟聯名卡－全卡種（須達消費門檻）優先購票時間為15:00，全面開放購票時間為18:00。