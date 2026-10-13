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中職／2027寫真月曆收集不一樣的李珠珢 6大情境造型有水手服、浴衣

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
Fubon Angels韓籍啦啦隊女神李珠珢即將推出全新2027寫真月曆，這次挑戰小畫家、音樂家、學生、小廚師、和服浴衣以及水手服店員等六大情境造型。圖／尖端出版提供
Fubon Angels韓籍啦啦隊女神李珠珢即將推出全新2027寫真月曆，這次挑戰小畫家、音樂家、學生、小廚師、和服浴衣以及水手服店員等六大情境造型。圖／尖端出版提供

Fubon Angels韓籍啦啦隊女神李珠珢即將推出全新2027寫真月曆，10月14日中午開啟預購，限時販售至11月5日，這次挑戰小畫家、音樂家、學生、小廚師、和服浴衣以及水手服店員等六大情境造型，透過截然不同的服裝、場景與角色設定，帶大家看見「不一樣的李珠珢」。

此次2027寫真月曆以「一年十二個月，每個月都遇見不一樣的李珠珢」為概念，將六大角色融入不同月份與情境之中。時而穿上學生制服展現青春洋溢的少女氣息，時而換上和服浴衣散發清新日系魅力；拿起畫筆成為文藝氣息滿滿的畫家，坐在樂器前又化身優雅音樂家，甚至穿上圍裙變身療癒系小廚師，換上水手服則秒變成可愛又親切的店員。每一種角色，都展現李珠珢不同於應援場上的另一面。

從青春、可愛到優雅、知性，六種造型不只是單純換裝，更透過情境設定與影像呈現，打造出一個個充滿生活感的小故事。對一路支持李珠珢的粉絲來說，這次的月曆就像是打開一扇通往「珠珢另一面」的窗，讓大家不只看見舞台上的她，也能感受鏡頭前更加自然、輕鬆的魅力。

2027年寫真月曆更推出多種實用形式，從適合擺放於書桌、辦公桌的桌曆，到能成為房間視覺焦點的大掛曆，甚至推出高達180cm的大掛軸，無論是日常使用或收藏，都能找到最適合自己的版本。讓李珠珢不只是「每個月見一次」，而是能以不同形式出現在生活中的每一天。

除了全新寫真月曆之外，團隊也預告將推出更加精彩的影像紀實書，內容將進一步走入李珠珢的生活日常，捕捉更多自然、不經意的瞬間，帶來比過往更加豐富的生活感與女友感影像。少了舞台上的距離感，多了鏡頭前最真實、最親近的一面，究竟李珠珢還會解鎖哪些令人心動的模樣，也讓粉絲們更加期待。

Fubon Angels韓籍啦啦隊女神李珠珢即將推出全新2027寫真月曆，這次挑戰小畫家、音樂家、學生、小廚師、和服浴衣以及水手服店員等六大情境造型。圖／尖端出版提供
Fubon Angels韓籍啦啦隊女神李珠珢即將推出全新2027寫真月曆，這次挑戰小畫家、音樂家、學生、小廚師、和服浴衣以及水手服店員等六大情境造型。圖／尖端出版提供

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Fubon Angels韓籍啦啦隊女神李珠珢即將推出全新2027寫真月曆，這次挑戰小畫家、音樂家、學生、小廚師、和服浴衣以及水手服店員等六大情境造型。圖／尖端出版提供

月曆 李珠珢 水手

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