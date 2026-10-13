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韓職／票房全面升溫！進場1277萬人再寫史上新高 場均17737人

聯合新聞網／ 綜合外電報導
韓國職棒進場人數持續創新高。圖截自X
韓國職棒進場人數持續創新高。圖截自X

中華職棒今年票房大豐收，同樣地，韓國職棒KBO也是熱鬧滾滾。根據韓媒報導，今年KBO不僅連續2年突破1200萬觀眾大關，更刷新去年才創下的聯盟單季最多觀眾紀錄，讓韓國職棒再度寫下票房新頁。

本季KBO開季後就展現驚人吸票能力，僅用14天就突破100萬觀眾，創下史上最快紀錄。上半季結束時，累計進場人數已達763萬3775人，改寫歷年上半季最多觀眾紀錄。此後聯盟每跨過100萬觀眾門檻，都以史上最少場次達成，最終在10月1日以684場比賽突破1200萬觀眾，再度刷新最速紀錄。

KBO票房熱潮並未在突破1200萬人後停下。10月5日，聯盟總觀眾正式超越去年寫下的1231萬2519人單季最多觀眾紀錄，最終本季累計進場人數來到1277萬551人，成為KBO歷史上觀眾人數最多的一季。

這股熱度也並非只集中在少數球隊，而是擴散到各隊主場。本季KBO史上首次出現8支球隊主場觀眾突破100萬人，包括LG、韓華、SSG、三星、KT、樂天、KIA與斗山，顯示整體聯盟市場全面升溫。

其中三星主場觀眾達171萬7050人，超越去年創下的164萬174人隊史與聯盟單季主場最多觀眾紀錄，短短1年就再次改寫新高。

從平均進場人數來看，本季KBO每場平均觀眾高達1萬7737人，也超過去年1萬7101人的歷史最高平均觀眾紀錄。全年下來一共有345場比賽完售，約占全部賽事的48%，整體座位使用率也高達85.4%，持續展現球迷積極進場支持的態勢。

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