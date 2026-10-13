中職／參加粉絲婚禮牽花童進場！李多慧：韓國比較正式、台灣像派對

韓籍啦啦隊李多慧因親民形象獲得許多死忠粉絲支持，最近她竟現身台北圓山大飯店，參加「元老級」粉絲的婚禮，首度參加台式婚宴的她直呼非常有趣且有意義。

李多慧昨天發文寫道，「好特別的一天！參加我剛來台灣時，第一對成為我粉絲的情侶的婚禮⋯⋯認識到現在已經四年了，我們也完全變成朋友了，所以就像去參加朋友的婚禮一樣，心裡既期待又興奮。」

「第一次在台灣參加婚禮，真的好有趣，也特別有意義！玩了好多遊戲，超開心的！我也想在台灣辦婚禮，不管另一半是韓國男生還是台灣男生，如果我邀請你們，有人要來嗎？」

李多慧在影片中透露自己5點起床，從韓國飛來台灣參加粉絲的婚禮，她手持鮮花，牽著花童的手一起進場。李多慧提到，台灣跟韓國的婚禮文化完全不一樣，韓國比較正式的感覺，台灣有點派對的感覺。