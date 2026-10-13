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韓職／王彥程確定續留韓華鷹 明年身價翻倍年薪近千萬

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韓職／王彥程確定續留韓華鷹 明年身價翻倍年薪近千萬

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
王彥程。悍創運動經紀提供（資料照）。
王彥程。悍創運動經紀提供（資料照）。

台灣左投王彥程明年動向底定，確定將續留南韓職韓華鷹隊，身價從今年的年薪10萬美元，明年調整為總額30萬美元（約台幣963萬元）合約，包括20萬美元年薪、10萬美元簽約金。

王彥程今年告別打拚6季、等不到支配下機會的樂天金鷲隊，以亞洲外援身分轉戰韓職舞台，第一年就投出佳績，出賽26場皆為先發，貢獻11勝6敗、防禦率3.97，隨著一場場好投，球迷也為他的廉價合約抱不平。

王彥程用成績成績為自己爭取身價翻倍，球團今天正式公布續約消息，王彥程也感謝球團肯定，「很高興明年球季還能繼續效力韓華鷹隊，真心感謝球團相信我的潛力，再次給我機會。我也想向本季給予我許多幫助的教練團、隊友，以及始終支持我的球迷表達感謝。」

他也提到，「明年仍將以韓華鷹一員身分出賽，我也感受到更大的責任，我會持續改進自己的不足，努力成為不斷進步的球員，新球季也會盡最大努力，以更加成熟的表現和更出色的成績，回報球迷的期待。」

王彥程 韓華鷹 韓職

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