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中職／總冠軍賽前兩戰預售票突破6萬張 大巨蛋加開外野上層看台
中華職棒總冠軍賽將於17日在台北大巨蛋開打，史上首見「龍象大戰」，味全龍隊擁有前兩場主場，今天宣布這兩戰門票預售已經突破6萬張，開幕戰更是接近完售。
龍隊指出，為了回應球迷熱情，這兩場比賽將加開大巨蛋外野L2上層看台，預定14日中午12點起在官方售票網開放購票，建議球迷提前登入會員帳號、確認付款方式，並準時上線購票。
龍隊在總冠軍賽推出豐富入場贈禮，第1場購買內野B1至L3有價票的球迷，可獲得球衣及應援旗，第2戰內野B1至L3有價票則贈風衣外套及應援毛巾，其他場次與區域贈品資訊詳閱官方社群公告。場上應援同樣精彩，啦啦隊小龍女將以最強陣容登場，李多慧、林襄等超人氣成員均會上陣，帶領全場龍迷為球隊加油打氣。
除了超值贈禮與熱血應援，龍隊也在大巨蛋商店現場同步發售冠軍戰限定紀念周邊，邀請球迷把握最後購票機會，一同進場見證歷史，最新相關資訊持續關注官方社群。
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