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中職／兄弟力拚近6年第4冠 有機會11冠超越獅隊獨居第1
中華職棒總冠軍賽將於17日在台北大巨蛋開打，味全龍隊、中信兄弟隊展開7戰4勝制系列賽，兄弟過去5年奪下3冠（2021、22、24年封王），今年若在龍象大戰勝出，將成為史上第1支拿下11座總冠軍的球隊，龍隊則要挑戰隊史第6冠。
兄弟、統一獅隊目前都獲10座總冠軍，並列史上第1，接著是樂天桃猿隊8冠（含前身La New熊隊、Lamigo桃猿隊）、龍隊5冠、興農牛隊2冠、義大犀牛隊1冠。
今年總冠軍賽都在台北大巨蛋進行，龍隊擁有17、18、23、24、25日主場優勢（後3場如有必要再進行），兄弟20、21日擔任主隊，全力爭取近6年第4座總冠軍，龍隊最大目標是繼2023年後再次封王。
兄弟昨天在季後挑戰賽淘汰獅隊，總冠軍賽首次出現龍象爭霸戲碼，球迷可透過中華電信MOD、Hami Video CPBLTV收看賽事轉播。
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