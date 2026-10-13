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中職／陳傑憲喊今年絕對不是偶然 陳冠宇：明年繼續真劍勝負

聯合新聞網／ 綜合報導
統一獅陳傑憲。圖／統一獅隊提供（資料照）
統一獅陳傑憲。圖／統一獅隊提供（資料照）

統一獅昨天在季後挑戰賽G4輸給中信兄弟隊，隊長陳傑憲在IG發文吐心聲，樂天桃猿隊左投陳冠宇也在留言區暖心互動。

獅隊洋投布雷克休2天就掛帥先發，直到第4局才因好球帶問題和兄弟連2支長打狙擊，失掉第1分，第5局獅隊牛棚郭俊麟、李軍和胡智爲接手後控球崩盤，讓兄弟滿壘靠3保送拿下3分，兄弟後續不斷猛攻，最終以8：2拿下勝利。

獅隊今年因主砲林安可轉戰日職西武獅隊，戰力不受外界看好，靠團隊戰力，以全年第2戰績殺進季後挑戰賽，但最終慘遭淘汰。隊長陳傑憲發文寫道，「今年能走到這絕對不是偶然，是大家努力來的結果。明年，不只是比今年更好，而是要成為一支更強、更成熟、更有競爭力的球隊，謝謝為我們吶喊的1號隊友！沒有你們，我們走不到這裡。」

本季無緣季後賽的猿隊左投陳冠宇在留言區表示，「辛苦了隊長，謝謝你們這幾天帶來精彩感動人心的比賽！好好休息明年繼續來真劍勝負。」

陳傑憲今年季前參加世界棒球經典賽受傷，4月底才開始在一軍出賽。今年例行賽出戰96場，敲出5轟、45打點，以3成22打擊率奪下打擊王。季後賽則是15打數6安打，打擊率4成，但沒有打點進帳。

陳傑憲 陳冠宇 統一獅 中信兄弟

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