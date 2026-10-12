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中職／總統恭喜中信兄弟挺進台灣大賽 謝謝統一獅奮戰到最後

中央社／ 台北12日電

中職季後挑戰賽今天決勝第4戰，中信兄弟擊敗統一獅，闖進台灣大賽。身為資深獅迷的總統賴清德晚間指出，雖然今年有些遺憾，也要恭喜中信兄弟挺進台灣大賽，接下來的龍象大戰，大家還是要繼續進場看棒球，為喜歡的球隊加油，「至於我會繼續等下去」。

中職季後挑戰賽今天決勝第4戰，中信兄弟把握5局下統一獅投手群亂流單局攻3分、拉開領先，比賽後段張仁瑋、詹子賢開轟，終場以8比2搶勝、連3年闖進台灣大賽，17日起與味全龍爭冠。

特別的是，中華職棒統一7-ELEVEn獅隊球星陳鏞基今年球季結束即將引退，而陳鏞基在9局上半敲出安打，現場響起如雷掌聲。

比賽結束後，總統在社群平台Threads上發文指出，9局上半，獅隊球星陳鏞基敲出安打，留下令人難忘的一刻。謝謝陳鏞基，謝謝統一獅一路奮戰到最後。雖然今年有些遺憾，也要恭喜中信兄弟挺進台灣大賽。

統一獅 中信兄弟 中信

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