中職／鄭浩均展現比對手更想贏的企圖 先發勝助兄弟闖台灣大賽

中職季後挑戰賽今天決勝第4戰，中信兄弟投手鄭浩均展現「比對手更想贏的企圖心」，先發好投率隊以8比2擊敗統一7-ELEVEn獅隊、獲MVP。隊長王威晨則高喊：「台灣大賽，我們來了！」

季後挑戰賽兄弟與獅隊賽前2勝2敗扳平戰局，今天決勝第4戰在台中洲際棒球場舉行，兄弟本土投手鄭浩均扛先發重責，展現壓制力，總計用98球投5.2局，被敲出5支安打，投出2次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分，拿下勝投，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

鄭浩均賽後接受主場MVP訪問時感謝隊友，表示今天他可以站在這裡、全靠身後的隊友，也透露賽前教練鼓勵，「想要的話，就要比對手更想贏」，今天大家展現企圖心，把可以做的部分做好，每個人的能力最大化，也向球迷喊話：「各位，我們就快到了，大家再ㄍㄧㄥ（撐）一下。」

兄弟隊長王威晨致詞時首先感謝球迷，提到贏球那一刻真的很感動，感覺快要哭了，感謝球迷的加油支持，大喊：「台灣大賽，我們來了！」

兄弟挑戰賽以3勝2敗戰績、連3年闖進總冠軍賽（台灣大賽），將於17日起與味全龍爭冠，7戰4勝制總冠軍賽全都安排在台北大巨蛋舉行。