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中職／不分黃橘都喊「陳鏞基」 生涯最後打席敲安淚別賽場
隨著統一獅隊2勝3敗止步季後挑戰賽，「台灣轟炸基」陳鏞基的選手生涯正式落幕，最終打席從中信兄弟隊李振昌手中敲出安打，賽後淚水奪眶。
2026年球季是陳鏞基是生涯最後一季，球團日前已經為他舉辦完引退賽，獅隊本季走到哪裡，他的選手生涯就到哪裡。
獅隊季後挑戰賽先陷入絕境0勝2敗，2連勝延長戰線，陳鏞基也一路拚戰到今天，此役在比賽後段接替一壘守備，首打席於第九局碰上李振昌，知道這很有可能是生涯最後打席，他的臉上情緒已有動搖，仍敲出安打為獅隊再掀最後反撲。
獅隊最終仍以2：8不敵兄弟，2026年球季至此落幕，陳鏞基賽後淚水湧現。兄弟慶祝前進總冠軍賽之前，先向這位傳奇球星致意，選手、教練一一送上擁抱，洲際棒球場不分黃橘，齊聲高喊「陳鏞基！陳鏞基！」
獅隊止步於此，無緣為陳鏞基在引退賽季再以冠軍收尾，生涯共打7次總冠軍賽，於2011、13、20年三度奪冠。
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