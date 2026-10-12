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中職／台灣大賽戲碼出爐！史上首見龍象爭霸 大巨蛋一路打到底
中華職棒37年總冠軍賽戲碼出爐，上演史上首見的龍象大戰，中信兄弟隊要挑戰獨居史上第一的第11座總冠軍，味全隊則要尋求隊史第6冠，7戰4勝制系列賽全數都在台北大巨蛋交鋒。
兄弟在季後挑戰賽陷入苦戰，率先2勝0敗「聽牌」，接下來卻連輸2場，直到戰線被逼進生死戰才淘汰獅隊，將在總冠軍賽碰頭以逸待勞的龍隊，總冠軍賽版的龍象大戰17日展開。
中職聯盟日前已經公布總冠軍賽主場安排，龍隊5場主場、兄弟2場主場全數選在台北大巨蛋，締造史上首次在單一球場一路打到底的台灣大賽。
中職長年維持上、下半季賽制，僅在1998、99年使用單一賽季，其餘34年的總冠軍，有9支上半季冠軍、16支下半季冠軍，以及7支包辦上下半季冠軍，以及2支非季冠軍球隊。
總冠軍賽（7戰4勝制）：味全龍vs.中信兄弟
場次 日期 開賽時間 主場球隊 球場
G1 10/17(六) 17:05 味全龍 台北大巨蛋
G2 10/18(日) 17:05 味全龍 台北大巨蛋
G3 10/20(二) 18:35 中信兄弟 台北大巨蛋
G4 10/21(三) 18:35 中信兄弟 台北大巨蛋
G5* 10/23(五) 18:35 味全龍 台北大巨蛋
G6* 10/24(六) 17:05 味全龍 台北大巨蛋
G7* 10/25(日) 17:05 味全龍 台北大巨蛋
註：*為如有需要才進行
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