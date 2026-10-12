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中職／獅隊燒完布雷克就沒戲唱 兄弟贏下生死戰前進總冠軍賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
詹子賢第七局敲陽春砲。圖／中信兄弟隊提供
詹子賢第七局敲陽春砲。圖／中信兄弟隊提供

統一獅隊在0勝2敗絕境力挽狂瀾，2連勝扳平戰線，今天在生死戰推出殘血布雷克扛先發，熱投4局後戰情急轉直下，郭俊麟0.0局投球、胡智爲挨2轟，決定了兩隊命運，兄弟以8：2贏球前進台灣大賽，獅隊連兩年止步季後挑戰賽。

獅隊推出布雷克僅休兩天再度先發，在他4局投球任內，兄弟局局都有安打，前三局未能開張分數，直到第四局詹子賢、江坤宇上演大小白豬連線，兩支二壘打串連，終於為兄弟搶下分數。

布雷克最終以77球先發4局被敲5安打、失1分，4天2場先發合計投165球，熱血登板未等到火力支援，帶著0：1落後退場。

郭俊麟第五局接手，面對4人次都沒解決，高宇杰、張仁瑋、張士綸連3安開路，面對陳俊秀又投出保送，兄弟擠回分數，李軍、胡智爲接手，也都在滿壘時出現保送掉分，記在郭俊麟帳上，最終留下0.0局失3分。

兄弟先發投手鄭浩均前5局未失分，第六局將兩出局、一二壘有人交到呂彥青手中，李丞齡代打敲安送回1分，獅隊短暫追近到1：4，但兄弟隨即開啟煙火秀，第六局張仁瑋陽春砲、第七局詹子賢陽春砲，都是狙擊胡智爲，獅隊牛棚火勢延燒，落後分數不斷擴大。

呂彥青一口氣吃下2.1局，李振昌第九局登板，僅完成0.2局，被敲3安打、失1分，兄弟陣營確認他的身體狀況後決定換投，蔡齊哲面對邱智呈，以中外野飛球出局終結戰線。

兄弟前進台灣大賽，將面對以逸待勞的味全龍隊，史上首見龍象爭霸17日開打，系列賽7場全數都在台北大巨蛋。

張士綸單場3安打。圖／中信兄弟隊提供
張士綸單場3安打。圖／中信兄弟隊提供

張仁瑋第六局敲陽春砲。圖／中信兄弟隊提供
張仁瑋第六局敲陽春砲。圖／中信兄弟隊提供

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