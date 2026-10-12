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中職／郭俊麟0.0局開啟連環「獅」投秀 兄弟前5局握4比0領先
中職季後挑戰賽連續兩年決戰第四戰，統一獅、中信兄弟隊今晚一戰定生死，贏家晉級總冠軍賽、輸家賽季即刻落幕，此役前5局打完，兄弟取得4：0領先。
獅隊推出洋投布雷克僅休兩天再度先發，在他4局投球任內，兄弟局局都有安打，前三局未能開張分數，直到第四局詹子賢、江坤宇上演大小白豬連線，兩支二壘打串連，終於為兄弟搶下分數。
布雷克最終以77球先發4局被敲5安打、失1分，4天2場先發合計投165球，熱血登板未等到火力支援，帶著0：1落後退場。
郭俊麟第五局接手，面對4人次都沒解決，高宇杰、張仁瑋、張士綸連3安開路，面對陳俊秀又投出保送，兄弟擠回分數，李軍、胡智爲接手，也都在滿壘時出現保送掉分，記在郭俊麟帳上，最終留下0.0局失3分。
獅隊打線面對兄弟先發投手鄭浩均，並非沒有機會，第二局因連兩保送出現得點圈機會，攻勢斷在一壘手陳俊秀流暢的旋轉策動「3-6-3」雙殺，第四局首位打者陳傑憲就敲安上壘，但隨後遭到牽制出局，同樣葬送大好機會。
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