日職／孫易磊中繼兩局飆4K無失分 火腿淘汰西武下一輪挑戰軟銀

日本火腿隊今天在季後賽首輪第3戰一路領先，旅日好手孫易磊中繼兩局無失分，以4：1擊敗西武隊，系列賽2勝1敗過關，後天起將和太平洋聯盟冠軍軟銀鷹隊交手，爭取打進總冠軍賽的機會。

火腿前天2：3落敗、昨天1：0扳回一城，今天對西武最後一戰2局上靠野村佑希安打攻下第1分，4局上萬波中正轟出陽春砲，5局上奈良間大己高飛犧牲打取得3：0領先；西武前4局無法從火腿先發投手伊藤大海的手中得分，5局下靠源田壯亮高飛犧牲打攻下1分，但火腿7局上再得1分，終場以3分之差獲勝。

孫易磊7局下登板，面對長谷川信哉投出三振，接著讓平澤大河揮出二壘飛球出局，再三振外崎修汰，讓西武3上3下；他在8局下繼續投球，K掉首名打者源田，接著被渡部聖彌揮出安打、保送卡納里歐（Alexander Canario），不過冷靜三振瀧澤夏央，再讓小島大河揮出左外野界外飛球，順利化解危機。

孫易磊用32球完成兩局任務，最快球速154公里，面對8名打者投出4次三振，被揮出1支安打、出現1次保送，幫助火腿守住勝利；他在季後賽首輪出賽兩場，繳出完美表現，前天投1局連續解決3名打者，投出兩次三振，拿下中繼成功，今天進帳第2個中繼點，兩場比賽合計投3局無失分。

兩聯盟季後賽首輪都是年度排名第3球隊淘汰年度第2，橫濱隊昨天對巨人隊2連勝晉級下一輪，獲得休兵兩天的機會，後天起對決中央聯盟冠軍阪神虎隊。