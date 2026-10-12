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MLB／旅美好手李灝宇返台 明年目標瞄準進入開季名單

中央社／ 桃園機場12日電
李灝宇（中）12日搭機返台，星宇航空特別安排地勤人員於登機門獻花，更送上精心小禮物歡迎他回家。圖中央社提供
李灝宇（中）12日搭機返台，星宇航空特別安排地勤人員於登機門獻花，更送上精心小禮物歡迎他回家。圖中央社提供

效力於美國職棒大聯盟底特律老虎隊的台灣旅美棒球好手李灝宇今天搭機返台，李灝宇除感謝教練團的協助，也表示會加強守備練習，明年目標則是期望可以進入開季26人名單。

李灝宇今天清晨搭乘星宇航空班機返抵台灣，星宇航空也特別安排地勤人員於登機門獻花，更送上精心準備的小禮物歡迎他回家。他在入境大廳看見接機的親友，更開心的相擁合照。

李灝宇接受媒體聯訪表示，今年的表現沒有在預期之內，「沒有想到會那麼快升上大聯盟」，今年不是單靠個人自己的努力，而是透過教練團協助才有好成績。隨著休賽季開始，為了替明年做好準備，他會注重在守備的移動上，因為就像大家看到的，今年守備表現不太好，所以會針對守備多下一點功夫。

至於明年的目標，李灝宇指出，因為還不確定明年開季時會不會在名單內，當然就是先以進入開季26人名單為目標。

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