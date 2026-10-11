中職／陳聖平季後賽游擊關鍵美技連發 餅總讚「很驚奇的球員」

統一獅隊今天在季後挑戰賽第3戰以4：2擊敗中信兄弟，幾次關鍵守備幫了大忙，包括陳聖平在游擊防區的精彩表現，讓總教練「大餅」林岳平直呼「很驚奇」，6局下捕手教練下達的吊球戰術抓到嘗試盜壘的跑者，同樣是神來一筆。

獅隊打線今天全場敲出13支安打，陳聖平3打數沒有安打，8局上一次深遠飛球，可能的2分砲被右外野手張仁瑋「沒收」，但以高飛犧牲打敲回重要的保險分，而他連續兩場比賽在游擊防區的守備表現，更替球隊立大功。

林岳平表示：「這個系列賽目前看來，他是很驚奇的球員，因為看到每顆球打出去，他都很希望能夠攔下來，甚至拿下出局數，球隊希望他能夠成為全方位的游擊手，目前他也慢慢有展現出我們對他的期待，希望他能夠更茁壯。」

至於洋投獅帝芬今年例行賽登板被「盜」不停，今天中繼出賽，6局下球隊3：2領先，被黃韋盛揮出安打後，面對下一棒高宇杰時，先投1顆壞球，接著獅隊採取吊球（Pitch out）戰術，抓到準備盜上二壘的跑者，形成2出局，接著高宇杰雖揮出三壘打，但因壘上已無跑者，沒造成傷害。

林岳平賽後表示，當下是捕手教練陳俊輝做出很好的戰術，「因為獅帝芬在投，大家比較嚮往用到壘戰術，捕手教練就大膽做吊球，成功抓到出局數，這就是所有在觀察比賽中，可以幫助到球隊的一環。」