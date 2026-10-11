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中職／兄弟教頭談張士綸傷勢 「本人想上場意志非常堅決」

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
張士綸與曾頌恩相撞掛彩，繼續留在場上拚戰。圖／中信兄弟提供
張士綸與曾頌恩相撞掛彩，繼續留在場上拚戰。圖／中信兄弟提供

中信兄弟今天在台中洲際棒球場與統一獅隊進行季後挑戰賽第3戰，內野手張士綸在2局上守備時與隊友曾頌恩相撞，經過治療帶著臉頰的黑青續留場上，賽後總教練平野惠一說明，繼續拚戰是選手本人的意願，至於明天是否能繼續上場，還要繼續觀察。

張士綸今天擔任兄弟先發三壘手，2局上獅隊陳聖平擊出三壘後方的界外飛球，張士綸與左外野曾頌恩因追球相撞，張士綸當場被撞倒在地，球隊防護員緊急治療後，張士綸繼續帶傷留在場上。

賽後被問及張士綸的傷勢，平野惠一透露，當下雖然球隊防護員相當擔心他的狀況，但因張士綸本人想要上場的意志非常堅決，因此尊重他本人的意願。而張士綸臉上明顯的瘀傷，後續是否能上場？平野惠一坦言還會繼續觀察：

中信兄弟先取得2勝0敗的聽牌優勢後，卻吞二連敗被對手扳平戰局，平野惠一認為，今天輸球最關鍵的在於第3、4局，球隊在3局下雖以2：1超前比數，但4局上馬上被對手拿下2分超前，確實對球隊很傷。

明天G4雙方都沒有退路，平野惠一表示，今天被對方很好的投手陣容壓制，相信明天獅隊也會把好投手都壓上來，會跟選手討論，針對這些好投手怎麼做對策。

張士綸與曾頌恩相撞掛彩，繼續留在場上拚戰。圖／中信兄弟提供
張士綸與曾頌恩相撞掛彩，繼續留在場上拚戰。圖／中信兄弟提供

張士綸 兄弟 中職

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