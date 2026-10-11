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中職／獅象G4殊死戰不公布先發 獅帝芬連三戰登板？「我會做好準備」

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
統一獅隊獅帝芬連兩戰中繼登板，守住局面。圖／統一獅提供
統一獅隊獅帝芬連兩戰中繼登板，守住局面。圖／統一獅提供

統一獅隊今天在季後挑戰賽第3戰以4：2擊敗中信兄弟，系列賽將戰局扳成2：2平手，明天第4戰決一死戰，雙方3洋投都已亮相，第4戰先發不提前亮牌。而獅隊獅帝芬連兩天中繼好投是否再上？他本人賽後表示：「如果需要我，我會做好準備。」

季後挑戰賽獅象之爭，中信兄弟先取得2勝0敗的聽牌優勢，但被獅隊取得二連勝逼平戰局，兩隊明天將在台中洲際棒球場進行G4殊死戰，爭取前進台灣大賽的門票。

雙方都毫無退路的決勝戰役，賽後不公布先發投手。中信兄弟前3戰由洋投勝騎士、菲力士、羅戈依序上陣，投手群中還有7名投手尚未亮相，其中具先發能力的鄭浩均、伍立辰被列在今天的不上場名單中，有望明天亮相。

獅隊則是連兩場背水一戰，先發投手傾巢而出，布雷克、喬登扛前兩戰、林詔恩投G3，獅帝芬則是連兩場後援出賽，目前名單中還有包括胡智爲、李其峰、王鏡銘、吳承諭、李軍、辛俊昇還未出賽，能先發的郭俊麟則是首戰後援2局用30球。

獅帝芬在系列賽連續兩戰後援登板，昨天第二戰中繼2局無失分、用21球，今天更是接替僅投2.2局退場的林詔恩再上場，中繼3.2局用37球無失分，替球隊守住局面。

獅帝芬表示，兩天的投球策略都一樣，就是積極進攻打者的好球帶，捕手陳重羽提供的策略也都有奏效，自己就是依循他的引導，得到好的效果，「尤其這兩天我身後的守備，幫了很大的忙。」

獅帝芬提到，這次系列賽從第一場開始，教練團給他的指示就是要做好準備，他也從第一場比賽開始就隨時待命，「只要電話響起來，要我上場就上場，心理上要讓自己每一場比賽都準備好。」

至於連兩天登板後，明天殊死戰是否還能上場？獅帝芬表示：「如果球隊有需要我的話，我會做好準備。」

統一獅隊獅帝芬連兩戰中繼登板，守住局面。圖／統一獅提供
統一獅隊獅帝芬連兩戰中繼登板，守住局面。圖／統一獅提供

獅帝芬 中職 中信兄弟

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