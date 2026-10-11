中職／獅隊從淘汰邊緣打下二連勝 系列賽2：2扳平中信兄弟逼出G4決勝

中職季後挑戰賽「獅象對決」第3戰，陷入淘汰邊緣的統一獅隊力挽狂瀾，今天作客台中洲際棒球場再拚延長戰線，全場敲出13支安打，終場以4：2擊敗中信兄弟，從0勝2敗的絕對劣勢中打下二連勝扳平戰局，雙方系列賽戰成2：2平手，明天決一死戰。

獅隊昨天第2戰以1：0擊敗中信兄弟，系列賽1勝2敗續命，今天第3戰的先發任務交給22歲左投林詔恩，也是他首次在季後挑戰賽先發，對決兄弟洋投羅戈。

開賽獅隊打線先展開攻勢，林佳緯安打上壘，靠陳傑憲短打推進上二壘，林培緯揮出二壘打助獅隊先馳得點。兄弟打線則在下半局馬上有所回應，2出局後曾頌恩二壘打、王威晨獲保送，宋晟睿適時安打將比數扳平，雙方1：1平手再戰。

獅隊先發左投林詔恩投到3局下先是連飆2K，但又被曾頌恩揮出二壘打，再讓王威晨敲安打失1分，兄弟2：1超前比數，接著林詔恩連續對宋晟睿及江坤宇投出保送，留下2出局滿壘局面退場，獅隊再推獅帝芬登板，連兩戰中繼上場，成功解決黃韋盛化解危機。

4局上獅隊再展開反撲，潘傑楷安打開啟攻勢，2出局後林泓弦補上安打，一、三壘有人的局面，邱智呈揮出安打追平比數，連兩戰替球隊建功，接著林佳緯再敲安送回超前分，獅隊以3：2要回領先。

兄弟羅戈主投6局用91球，被揮出11支安打，有1次保送，送出5次三振，投到7局上被首名打者邱智呈敲安打後退場，接替的蔡齊哲雖然先因處理短打球發生失誤製造大危機，但成功守住1出局二、三壘有人的局面，力保不失，讓雙方維持1分差。

8局上兄弟再換上江忠城登板，獅隊潘傑楷率先上場揮出三壘打，陳聖平敲出右外野方向的深遠飛球，擊出後他高舉右手原以為可能形成2分砲，但被右外野手張仁瑋美技沒收，獅隊靠這支高飛犧牲打再添1分保險分，取得4：2領先。

獅隊林詔恩今天僅投2.2局退場，被敲4支安打，投出3次四壞球保送，也送出6次三振，失2分。獅帝芬昨天中繼2局用21球，今天再登板，中繼3.1局用37球穩住局面，被敲4支安打，沒有失分；髙塩將樹後援2局無失分；9局下推守護神鍾允華登板關門，守住勝利。

統一獅隊獅帝芬連兩戰中繼登板，守住局面。圖／統一獅提供