日職／火腿1：0完封西武 高潮系列賽首輪扳平戰局G3決勝

日職太平洋聯盟高潮系列賽首輪，西武隊昨天首戰先打下1勝優勢，但今天第2戰打線遭封鎖，火腿隊則是靠著野村佑希在5局上敲回致勝分，終場火腿以1：0完封西武，在3戰2勝制系列賽扳平戰局，明天第3戰一決勝負。

西武以例行賽排名第2前進高潮系列賽，昨天首戰與火腿熬戰到延長賽，10局下靠洋砲卡納里歐（Alexander Canario）敲出再見陽春砲，以3：2打下首勝率先聽牌。

今天西武繼續在主場拚晉級，排出高橋光成先發，主投7局被敲5支安打，投出4次保送，有4次三振，唯一失分出現在5局上，被田宮裕涼敲出安打後，發生暴投把跑者送上得點圈，2出局後被野村佑希揮出二壘打失1分，種下敗因。

火腿此戰則是推達孝太先發，主投6局只被敲出3支安打，飆出7次三振，另有1次四壞球保送和1次觸身球，沒有失分，之後交給牛棚接手，福島蓮、堀瑞輝、柳川大晟連兩天登板，各投1局皆無失分，合力完封西武打線。

雙方在高潮系列賽首輪戰成1：1平手，明天決勝第3戰，西武推出左投武內夏暉先發，迎戰火腿王牌伊藤大海，爭取前進決勝輪的門票，對決太平洋聯盟例行賽冠軍軟銀隊。