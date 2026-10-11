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日職／度會隆輝、牧秀悟連兩戰開轟 橫濱二連勝淘汰巨人晉級CS決勝輪

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
橫濱隊度會隆輝開轟助隊再度取勝巨人。 橫濱DeNA海灣之星官方X
橫濱隊度會隆輝開轟助隊再度取勝巨人。 橫濱DeNA海灣之星官方X

日職中央聯盟高潮系列賽（Climax Series）首輪，橫濱隊昨天搶下首勝後，靠著度會隆輝及牧秀悟連續兩戰開轟，今天再以4：1擊敗巨人隊，在3戰2戰勝系列賽取得2連勝晉級，「下剋上」挺進決勝輪，將對上中央聯盟冠軍阪神隊。

橫濱在今年中央聯盟例行賽排名第三，高潮系列賽首輪對上例行賽排名第二的巨人隊。昨天首戰先有牧秀悟在首局轟陽春砲，度會隆輝接著在9局上雙方1：1平手時，從巨人終結者手中轟出致勝陽春彈，幫助橫濱以2：1搶下系列賽首勝。

今天雙方第2場交手，度會隆輝更是首打席就砲轟巨人先發左投竹丸和幸，跨場連兩打席開轟，替橫濱隊先馳得點，接著牧秀悟二壘打、佐野恵太安打再追加第2分，橫濱一開賽就打下2：0領先。

巨人在4局下由洋砲達貝克（Bobby Dalbec） 敲出陽春全壘打追回1分，但後續沒再有太多攻勢。橫濱則是在7局上由佐野恵太二壘打，戸柱恭孝安打多添1分保險分，8局上牧秀悟一上場再砲轟巨人左投森田駿哉，將比數拉開為4：1。

橫濱先發投手石田裕太郎今天主投5局，被敲出5支安打（1轟），失1分，之後登板的4任牛棚投手則沒再被敲出安打，合力封鎖巨人打線。

巨人先發左投竹丸和幸此戰僅投2局失2分退場，代木大和接手3局無失分，全場共動用6任投手，共被敲出9支安打（2轟），沒能在主場守住勝利，巨人苦吞2連敗遭淘汰。

橫濱連續4年挺進高潮系列賽，近3年都是擊敗巨人晉級，2024年擊敗阪神隊挺進決勝輪後，以4勝3敗擊敗巨人晉級日本大賽，最終一路「下剋上」奪日本一；去年和今年都是在首輪與巨人交手，皆以二連勝晉級決勝輪。 

牧秀悟 橫濱 日職

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