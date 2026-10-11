中職／挑戰賽連3戰滿場觀眾人次創新高 獅派林詔恩拚扳平戰局

中職季後挑戰賽第3戰回到洲際舉行，昨天賽後已宣布完售，挑戰賽連3戰滿場、吸引6萬3500人次進場刷新挑戰賽紀錄；統一獅派林詔恩盼扳平戰局、中信兄弟洋投羅戈先發全力搶勝。

4戰3勝制季後挑戰賽，下半季冠軍中信兄弟手握1勝優勢，9日首戰在主場台中洲際棒球場搶下勝利、率先聽牌，昨天移師統一7-ELEVEn獅隊主場台南亞太成棒主球場，獅隊背水一戰搶回1勝、延長戰線。

接下來3、4戰主場都在台中洲際棒球場，兄弟昨天賽後就公布今日第3戰門票完售，也將是歷年季後挑戰賽第5場滿場比賽、第13場觀眾人數破萬。

今年季後挑戰賽票房熱銷，昨天亞太成棒主球場史上首場季後挑戰賽，滿場2萬3500名觀眾入場、破挑戰賽單場最多人數紀錄，挑戰賽前3戰滿場，合計將有6萬3500人次入場，也改寫去年4戰累積5萬484人次入場紀錄、系列賽觀眾人數創新高。

獅隊今天派出本土投手林詔恩先發，力拚扳平戰局，也將是林詔恩首度在挑戰賽先發登板。生涯例行賽與中信兄弟曾頌恩對戰被打擊率高達5成，今年唯一的全壘打就是被曾頌恩敲出，也是需要特別注意的打者。

獅隊陳傑憲續寫紀錄，季後挑戰賽前2戰都有安打、累計21安已經是聯盟最多紀錄。林佳緯昨天後半段替補上場敲安、跑出盜壘成功，跨季連9場敲安也是聯盟新高，累積3次盜壘成功則追平紀錄。

兄弟戰績2勝1敗，距離總冠軍賽（台灣大賽）門票就差一步，今天派出勝投王羅戈先發、全力搶勝，本季例行賽與獅隊交手，總計5場先發戰績3勝2敗，對戰防禦率3.54。