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日職／林安可缺席高潮系列賽 今被列入鳳凰聯盟參賽名單

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
林安可將前往宮崎參與鳳凰聯盟賽事。圖取自西武隊IG
林安可將前往宮崎參與鳳凰聯盟賽事。圖取自西武隊IG

日職西武獅隊今天將進行高潮系列賽首輪第2場比賽，台灣外野手林安可沒被列入一軍參賽名單中，如今最新動向曝光，將前往宮崎參與鳳凰聯盟賽事。

西武以太平洋聯盟例行賽第二之姿前進季後賽，首輪與火腿隊展開3戰2勝制賽事，昨天先搶下首勝取得聽牌，今天力拚決勝輪門票。

林安可日前因左膝狀況，自9月24日被抹消一軍登錄後，就未能回到一軍陣容，根據日本媒體報導，他也因膝傷趕不及歸隊，缺席高潮系列賽首輪賽事。今天西武更新參與鳳凰聯盟的球員名單，林安可被列入其中，名單中還有另一名的台灣外野手林冠臣。

林安可今年轉戰日職的第一個球季，共計出賽76場，敲出52支安打，包括8支全壘打，有29分打點，打擊率2成20、上壘率2成94、長打率3成81、整體攻擊指數0.675。

林安可 日職 西武

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