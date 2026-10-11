聽新聞
0:00 / 0:00
日職／林安可缺席高潮系列賽 今被列入鳳凰聯盟參賽名單
日職西武獅隊今天將進行高潮系列賽首輪第2場比賽，台灣外野手林安可沒被列入一軍參賽名單中，如今最新動向曝光，將前往宮崎參與鳳凰聯盟賽事。
西武以太平洋聯盟例行賽第二之姿前進季後賽，首輪與火腿隊展開3戰2勝制賽事，昨天先搶下首勝取得聽牌，今天力拚決勝輪門票。
林安可日前因左膝狀況，自9月24日被抹消一軍登錄後，就未能回到一軍陣容，根據日本媒體報導，他也因膝傷趕不及歸隊，缺席高潮系列賽首輪賽事。今天西武更新參與鳳凰聯盟的球員名單，林安可被列入其中，名單中還有另一名的台灣外野手林冠臣。
林安可今年轉戰日職的第一個球季，共計出賽76場，敲出52支安打，包括8支全壘打，有29分打點，打擊率2成20、上壘率2成94、長打率3成81、整體攻擊指數0.675。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。