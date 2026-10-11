快訊

台股連假後恐補跌？費半重挫3.39%、台積電ADR跌3% 網兩派吵翻

入住飯店注意！旅遊專家點名「這些房號」恐吵整晚 原因曝光了

學餐之亂／一餐120元牛肉麵上桌 私校家長加價買到什麼？

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／桃園亞洲職棒交流賽11月登場 韓職超級新秀河弦丞再來台

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
今年U18亞青賽大殺日、韓的韓職超級新人河弦丞將再次來台。。記者陳正興／攝影
今年U18亞青賽大殺日、韓的韓職超級新人河弦丞將再次來台。。記者陳正興／攝影

「2026桃園亞洲職棒交流賽」將在11月7、8日在樂天桃園棒球場登場，由中華職棒樂天桃猿、韓國職棒培證英雄，及日本職棒東北樂天金鷲三支亞洲隊伍同台較勁，今年U18亞青賽大殺日、韓的韓職超級新人河弦丞也將再次來台。

兩天的交流賽在11月7日由中職樂天桃猿迎戰韓職培證英雄，11月8日則由樂天桃猿迎戰日本東北樂天金鷲。猿隊身為地主，由傷癒復出的強打代表廖健富坐鎮打線核心；培證英雄最受矚目的選手，則是以破韓職紀錄13億韓元簽約金加盟的新科狀元郎河弦丞。

今年交流賽也將集結台日韓三支球隊的啦啦隊，讓場上的競技對決延伸至看台，三種截然不同的應援文化跨界串聯，將形成本賽事獨具特色的應援。

賽事門票於10月12日透過ibon售票系統正式開賣，票價自台幣300元至1000元不等，並提供如尊猿席、團猿席、大樂放鬆區、寵物專區及快樂炒等特色席位，滿足不同球迷的觀賽需求，相關資訊亦可於樂天桃猿官網及官方Facebook粉絲專頁查詢。

此外，10月12至18日展開限時7天的早鳥購票優惠，期間內完成購票即可直接享有50元折扣，另於指定區域「雙人同行優惠（折扣50元）」及適合全家進場的「家庭歡樂套票」，以及透過ibon系統購買本次交流賽門票，即可享有加購高鐵車票95折的超值優惠（高鐵起訖站之一須為桃園站）。

本賽事還推出「限量賽事球員與啦啦隊紀念卡」，以三支參賽球隊為設計主軸，邀請各隊代表性球員及啦啦隊成員共同推出，精心規劃專屬紀念卡款，將於入場時隨機贈送，精緻且具收藏價值。

桃園市政府體育局表示，「2026桃園亞洲職棒交流賽」受中央政府支持，獲運動部「台灣品牌國際賽事計畫」補助，讓桃園有更多資源邀請日本、韓國職棒球隊來台。本賽事不只是球場上的競技，更是台、日、韓三地棒球文化的交流。

「2026桃園亞洲職棒交流賽」11月7、8日登場。圖／主辦單位提供
「2026桃園亞洲職棒交流賽」11月7、8日登場。圖／主辦單位提供

棒球 職棒 韓職

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

飛鏢／中華隊出征亞太盃 明日之星受矚目

「2026臺北國際牛肉麵節」10月9日至11日花博登場 嘉年華市集推出好康

全台乒乓頂尖對決！「115年太平洋盃全國桌球錦標賽」 10月9日花蓮火熱開打

總統盃街舞預賽北二區在台北市登場 12組樂齡共融隊伍展現澎湃能量

相關新聞

MLB／悲情白襪慘吞21K、村上宗隆4K 守護者晉級ALCS對決光芒

守護者隊強投威廉斯（Gavin Williams）今天先發5.2局狂飆12次三振，只被揮出1支安打、無失分，看板球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）4局下轟出致勝兩分砲，終場以2：0擊敗白襪隊，分區系列賽2連敗後連贏3場，晉級美聯冠軍賽（ALCS），後天 起對決美聯頭號種子光芒隊。

MLB／扛國聯冠軍賽G1先發再戰道奇 米蕭洛斯基：比去年更有信心

國聯冠軍賽明天開打，釀酒人隊確定推出24歲「火球男」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）扛首戰，對決道奇隊史庫柏（Tarik Skubal）。比起去年在季後賽後援登板，米蕭洛斯基坦言，今年面對季後賽，「對自己的能力更有信心。」

NBA／5年1.1億美元續簽波傑姆斯基 勇士精算薪資空間綁年輕核心

根據消息，金州勇士已經與先發後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）達成5年1.1億美元（約新台幣35.2億元）續約協議，避免他在明年夏天成為受限制自由球員，也意味著勇士正式把這名年輕後衛納入未來核心規劃。

MLB／光芒至少攻下4分勝率美聯最高 官網喻為ALCS勝利方程式

美聯冠軍賽（ALCS）後天將在坦帕灣純品康納球場開打，光芝隊擁有主場優勢，對手將是守護者、白襪隊的勝隊；光芒官網指出，如果必須選定一種贏球之道，那就是「至少攻下4分」，光芒在例行賽單場得分超過3分的比賽，取得75勝17敗，勝率達8成15，位居美聯之首，這個「勝利方程式」在季後賽同樣有效。

MLB／村上宗隆季後賽7戰吞下16K 打擊率1成85遺憾結束球季

白襪隊今天在分區系列賽第5戰慘吞21次三振，創下季後賽史上單場單隊最差紀錄，以0：2不敵守護者隊，爭取近21年首張美聯冠軍賽門票夢碎，日本重砲村上宗隆旅美第1個球季也畫下句點，生涯首次季後賽打擊率1成85。

MLB／大谷針對米蕭洛斯基的火球罕見特訓 打擊教練：練習狀況非常出色

迎接明天開打的國聯冠軍賽，道奇隊在客場進行賽前練習，大谷翔平罕見地在場上面對發球機進行打擊練習，甚至針對釀酒人隊首戰先發投手米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）的火球做準備，道奇打擊教練貝茲（Aaron Bates）也說：「他今天的打擊練習非常出色。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。