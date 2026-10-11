棒球／桃園亞洲職棒交流賽11月登場 韓職超級新秀河弦丞再來台

「2026桃園亞洲職棒交流賽」將在11月7、8日在樂天桃園棒球場登場，由中華職棒樂天桃猿、韓國職棒培證英雄，及日本職棒東北樂天金鷲三支亞洲隊伍同台較勁，今年U18亞青賽大殺日、韓的韓職超級新人河弦丞也將再次來台。

兩天的交流賽在11月7日由中職樂天桃猿迎戰韓職培證英雄，11月8日則由樂天桃猿迎戰日本東北樂天金鷲。猿隊身為地主，由傷癒復出的強打代表廖健富坐鎮打線核心；培證英雄最受矚目的選手，則是以破韓職紀錄13億韓元簽約金加盟的新科狀元郎河弦丞。

今年交流賽也將集結台日韓三支球隊的啦啦隊，讓場上的競技對決延伸至看台，三種截然不同的應援文化跨界串聯，將形成本賽事獨具特色的應援。

賽事門票於10月12日透過ibon售票系統正式開賣，票價自台幣300元至1000元不等，並提供如尊猿席、團猿席、大樂放鬆區、寵物專區及快樂炒等特色席位，滿足不同球迷的觀賽需求，相關資訊亦可於樂天桃猿官網及官方Facebook粉絲專頁查詢。

此外，10月12至18日展開限時7天的早鳥購票優惠，期間內完成購票即可直接享有50元折扣，另於指定區域「雙人同行優惠（折扣50元）」及適合全家進場的「家庭歡樂套票」，以及透過ibon系統購買本次交流賽門票，即可享有加購高鐵車票95折的超值優惠（高鐵起訖站之一須為桃園站）。

本賽事還推出「限量賽事球員與啦啦隊紀念卡」，以三支參賽球隊為設計主軸，邀請各隊代表性球員及啦啦隊成員共同推出，精心規劃專屬紀念卡款，將於入場時隨機贈送，精緻且具收藏價值。

桃園市政府體育局表示，「2026桃園亞洲職棒交流賽」受中央政府支持，獲運動部「台灣品牌國際賽事計畫」補助，讓桃園有更多資源邀請日本、韓國職棒球隊來台。本賽事不只是球場上的競技，更是台、日、韓三地棒球文化的交流。