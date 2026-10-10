中職／昨日阿坤、今日聖平！連兄弟教頭都在誇 陳聖平美技守住獅隊勝利

統一獅隊1：0擊敗中信兄弟隊，成功在季後挑戰賽續命，陳聖平的關鍵守備幫助喬登度過難關，兄弟教頭平野惠一賽後主動點名陳聖平，此役有很多出色的守備美技，「昨天是阿坤（江坤宇）、今天是聖平。」

僅1分差的戰局，陳聖平成為今天獅隊打線靈魂人物，兄弟五局上3個打席都挑戰他的管區，張士綸跑出一支內野安打，張仁瑋的擊球則在要穿越之際被陳聖平撲接攔下，趴在地上傳二壘，儘管錯過雙殺，但曾頌恩再次挑戰游擊防區，陳聖平這回接球後轉身策動「6-4-3」雙殺成功。

談起此戰關鍵，平野賽後指出，「兩隊投手都做得很好，是一場非常精彩的投手戰，我們在第一局創造滿壘無人出局，最後沒有拿到分數，這點很傷，對方中繼投手也投得很好，游擊手陳聖平有很多美技守備非常出色。」平野進一步表示，「昨天是阿坤、今天是聖平，兩隊都有很精彩的守備表現。」

獅隊教頭林岳平也為子弟兵喝彩，「今天聖平幫喬登守下很多安打球，昨天是我們安打被守下來，今天換聖平守住我們勝利，希望我們守備越來越好，明天繼續守下勝利。」