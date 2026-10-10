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中職／為何安排獅帝芬後援出賽？ 林岳平：喬登沒辦法投8局

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊洋投喬登先發6局無失分。圖／統一獅隊提供
統一獅隊洋投喬登先發6局無失分。圖／統一獅隊提供

統一獅隊為了續命，今天祭出洋投連線，喬登6局、獅帝芬2局聯手把關，賽後被問到將獅帝芬放到牛棚的非常調度，獅隊教頭林岳平的答案很簡單，「因為喬登沒辦法投8局。」

獅隊今天以1：0擊敗中信兄弟隊，將系列賽逼成1勝2敗，此役喬登克服局局危機，最終以107球繳出6局無失分好投，而第七局上場把關1：0領先的男人，跩著大大的肚子站上投手丘，獅帝芬後援出賽，演出六上六下，讓兄弟原本一波接一波的攻勢瞬間熄滅。

喬登坦言，這是一場很辛苦的比賽，自己一開始想要嘗試得太多，但後面有做出調整，「最自豪也最開心的是隊友的守備，幫我守下很多關鍵出局數。」

獅隊成功贏下系列賽唯一主場戰役，接下來想要再回到台南亞太主球場作戰，必須寄望打進台灣大賽，喬登也向球迷喊話，「希望到客場後繼續贏下去，接下來還有在這裡的比賽。」

林岳平表示，此役勝敗關鍵在於喬登雖然局局都面臨對手攻勢，但都有辦法化解，即使跑者進占三壘，最終都沒有丟掉分數。至於為何安排獅帝芬後援出賽，他說：「考量是喬登沒辦法投8局，所以必須中間要找一個投手，只有1分領先，所以逼不得已要把先發投手押出去。」

中職 林岳平 獅帝芬

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