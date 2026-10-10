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中職／G3先發亮牌！兄弟勝投王羅戈出馬 22歲林詔恩力拚最年輕勝投紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊左投林詔恩。聯合報系資料照
統一獅隊左投林詔恩。聯合報系資料照

統一獅隊成功續命，將季後挑戰賽戰線逼進第三戰，先發投手亮牌，獅隊由本土左投林詔恩扛起大任，中信兄弟隊則是推出勝投王羅戈把關。

羅戈本季以12勝登頂勝投王寶座，未在第二戰出牌，已令不少球迷感到意外，而扛起第二戰的菲力士最終也有一場7局失1分好投，無奈未獲得隊友火力支援，悲情吞敗收場。

羅戈將負責第三戰，尋求在洲際棒球場為兄弟終結戰線，獅隊則是派出22歲左投林詔恩，過去在季後挑戰賽、總冠軍賽合計4場登板，全數都是後援，首次季後賽先發就是沒有退路的一戰。

中職史上最年輕季後挑戰賽先發勝投紀錄，前三名都是獅隊，依序是1999年第1戰曹竣崵23歲214天、2005年第2戰林岳平23歲267天、2024年第1戰古林睿煬24歲122天，林詔恩若能奪勝，將把上述3位「老獅」都擠落1位。

中職 統一獅 羅戈 林詔恩

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