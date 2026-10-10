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中職／平野惠一承認是拐氣 挑戰失敗盧超久「希望幫助投手」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一為挑戰失敗上場抗議。圖／截圖自轉播畫面
中信兄弟隊總教練平野惠一為挑戰失敗上場抗議。圖／截圖自轉播畫面

中信兄弟隊今天在季後挑戰賽第二戰以0：1不敵統一獅隊，兄弟教頭平野惠一首局就為挑戰失敗上場力爭，吵到球迷質疑拖時間，平野賽後也不諱言，是在氣勢比較不好的情況下，「總教練可以做的就是去抗議、去幫忙投手。」承認此舉是為了拐氣。

兄弟一局上擁有滿壘、無人出局大好機會卻空手而歸，隨後在一局下朱迦恩擊出二壘方向滾地球，二壘手岳東華接球後傳一壘，黃韋盛雖接進手套，但手套一甩動後球也掉了出來，裁判判決安全上壘，兄弟提出挑戰爭取是第二動作掉球，但最終維持原判。

平野一見判決暴怒上場，且揮手示意選手退場，引起主播台上驚呼竟有如此大的反應。兄弟內野手一度聚到平野附近，隨著爭執時間拉長，江坤宇、岳東華、黃韋盛在三壘上另開視窗聊了起來。

平野雖為爭取判決上場，吵到後來卻一度背對裁判，資深裁判紀華文跟在他身後安撫，引起球迷質疑只是為拖時間上場，最終是由岳東華伸手示意將自家教頭請回。

平野表示，自己當時的判斷是出局，所以才會上去抗議，「尤其是一局上，我們錯過滿壘、無人出局的機會，下半局希望盡量可以減少守備帶來傷害，為了這個所以去抗議。」他坦言，先發投手在第一局是比較不穩的狀態，在氣勢比較不順的情況下，總教練可以做的就是去抗議、幫忙投手。

中職 中信兄弟 平野惠一

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