聽新聞
0:00 / 0:00
中職／獅隊還有明天！喬登、獅帝芬聯手封鎖兄弟 續命逼進G3
統一獅隊的2026年球季活過今天，洋投喬登6局、獅帝芬2局聯手封鎖中信兄弟隊打線，終場以1：0險勝，將系列賽逼成1勝2敗，明起戰場轉移洲際棒球場。
喬登扛起背水一戰先發投得辛苦，但關關難過關關過，最終以107球完成6局投球，被敲5安打、無失分。
喬登首局就因2安打、1保送，無人出局已面臨滿壘危機，眼看搖搖欲墜，但接下來連抓3個出局數、凍結壘上跑者，讓兄弟空手而歸。兄弟第二局也有兩位上壘者卻差臨門一腳，第四、五局的攻勢則遭雙殺化解。
游擊手陳聖平五局上以關鍵守備為喬登守下危機，隨即在五局下敲安開路加盜壘成功，林泓弦內野安打、邱智呈高飛犧牲打送回分數，獅隊在這波系列賽首度取得領先。
獅隊第七局推出獅帝芬把關1：0領先，以21球演出六上六下，再由鍾允華把關第九局成功守成。
兄弟先發投手菲力士繳出7局失1分好投，延續例行賽12場先發0勝投的命運，今天再以吞敗收場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。