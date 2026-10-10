中職／獅隊還有明天！喬登、獅帝芬聯手封鎖兄弟 續命逼進G3

統一獅隊的2026年球季活過今天，洋投喬登6局、獅帝芬2局聯手封鎖中信兄弟隊打線，終場以1：0險勝，將系列賽逼成1勝2敗，明起戰場轉移洲際棒球場。

喬登扛起背水一戰先發投得辛苦，但關關難過關關過，最終以107球完成6局投球，被敲5安打、無失分。

喬登首局就因2安打、1保送，無人出局已面臨滿壘危機，眼看搖搖欲墜，但接下來連抓3個出局數、凍結壘上跑者，讓兄弟空手而歸。兄弟第二局也有兩位上壘者卻差臨門一腳，第四、五局的攻勢則遭雙殺化解。

游擊手陳聖平五局上以關鍵守備為喬登守下危機，隨即在五局下敲安開路加盜壘成功，林泓弦內野安打、邱智呈高飛犧牲打送回分數，獅隊在這波系列賽首度取得領先。

獅隊第七局推出獅帝芬把關1：0領先，以21球演出六上六下，再由鍾允華把關第九局成功守成。

兄弟先發投手菲力士繳出7局失1分好投，延續例行賽12場先發0勝投的命運，今天再以吞敗收場。