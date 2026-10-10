中職／平野惠一不滿挑戰失敗烙兄弟離場 內野另開視窗聊起來

中華職棒季後挑戰賽首度前進亞太棒球場，統一獅隊尋求續命，此役第一局就出現爭議場景，中信兄弟隊教頭平野惠一因不滿判決上場，數度揮手示意兄弟退場、似意圖罷賽，大動作引起熱議。

焦點畫面出現在一局下，朱迦恩擊出二壘方向滾地球，二壘手岳東華接球後傳一壘，黃韋盛雖接進手套，但手套一甩動後球也掉了出來，裁判判決安全上壘，兄弟提出挑戰爭取是第二動作掉球，但最終維持原判。

平野一見判決暴怒上場，且揮手示意選手退場，引起主播台上驚呼竟有如此大的反應。兄弟內野手一度聚到平野附近，隨著爭執時間拉長，江坤宇、岳東華、黃韋盛在三壘上另開視窗聊了起來。

平野雖為爭取判決上場，吵到後來卻一度背對裁判，資深裁判紀華文跟在他身後安撫，引起球迷質疑只是為拖時間上場，最終是由岳東華伸手示意將自家教頭請回。

中信兄弟隊教頭平野惠一為判決上場爭吵，一度背對裁判。圖／截圖自轉播畫面

中信兄弟隊教頭平野惠一為判決上場爭吵，揮手示意兄弟選手退場。圖／截圖自轉播畫面